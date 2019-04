Siatkówka. Piotr Gruszka i Andrea Anastasi oficjalnie opuścili swoje kluby

Piotr Gruszka był szkoleniowcem GKS-u Katowice od 2016 roku. Przejął klub w momencie jego wejścia do PlusLigi. Ostatni sezon zakończył z 7. wynikiem w lidze. Co ciekawe, stało się to po rozgrywkach o 6. miejsce z Asseco Resovią Rzeszów, czyli z nowym zespołem, który trener Gruszka poprowadzi. Mówi się, że razem z nim do klubu ze stolicy Podkarpacia przejdą Karol Butryn, Tomas Rousseaux i Bartosz Mariański.

Podobną sytuację przeżywa w tej chwili Trefl Gdańsk. Klub żegna się ze szkoleniowcem, który pracował w nim od 2014 roku i zdobył dwa medale mistrzostw Polski oraz dwa krajowe Puchary. Andrea Anastasi przetrwał również spore problemy finansowe zespołu, które były związane z odejściem jednego ze sponsorów tytularnych. W ostatnim sezonie współpracy z Treflem zajął 9. miejsce w PlusLidze i w Lidze Mistrzów pokonał Zenit Kazań.

Włoski trener przeniesie się z kolei do ONICO Warszawa, które oficjalnie ogłosiło zakończenie współpracy ze Stephanem Antigą mimo że sezon jeszcze trwa.