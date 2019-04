PGE Skra Bełchatów - Cucine Lube Civitanova. Gdzie oglądać półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo, 03.04.2019

Na krajowym podwórku PGE Skra Bełchatów zalicza bardzo przeciętny sezon. W fazie zasadniczej PlusLigi bełchatowianie zajęli 6. miejsce, a kilka dni temu przegrali ligowy ćwierćfinał z Jastrzębskim Węglem. Podopieczni Roberto Piazzy zdecydowanie lepiej radzą sobie w Lidze Mistrzów. Co prawda do fazy play-off Skra dostała się z drugiego miejsca (i to dzięki wygranej... Cucine Lube Civitanovy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle), to w ćwierćfinale wyeliminowała silny Zenit Sankt Petersburg. Podczas szalonego rewanżu do wyłonienia półfinalisty potrzebny był złoty set.

PGE Skra Bełchatów chce uratować sezon dzięki Lidze Mistrzów. W półfinale czeka Cucine Lube Civitanova

Prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego Cucine Lube Civitanova to aktualny wicemistrz Włoch. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów dzisiejszy rywal Skry poradził sobie w dwumeczu z Dinamem Moskwa (3:2, 3:0). W fazie grupowe Cucine Lube Cvitanova nie przegrała ani jednego spotkania.

– Cucine Lube jest jednym z najlepszych zespołów na świecie, stworzonym po to, by wygrywać wszystko – stwierdził Roberto Piazza, trener PGE Skry.

Półfinałowy mecz odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.

PGE Skra Bełchatów - Cucine Lube Civitanova. Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów obejrzymy w Canal+ Sport. W Internecie mecz będzie dostępny na stronie canalplussport.pl, w aplikacji Canal+Sport Online oraz na platformie NC+GO. Początek transmisji o godzinie 17:15.