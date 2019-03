Siatkówka. Bez Michała Kubiaka na polskich ligowych parkietach

desperato 9 minut temu 0

Brawo Michał! Najważniejsza jest dla Ciebie i tak reprezentacja Polski, za którą oddałbyś wszystko ... My to wiemy. I nie możemy się doczekać Twoich występów razem z Leonem, Kurkiem i innymi. A żyć z czegoś trzeba, i tak rozumiem pobyt w Japonii, choć to kraj fascynujący i warty blizszego poznania :)