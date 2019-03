Liga Mistrzów. PGE Skra Bełchatów w najlepszej czwórce klubów Europy!

2 Otwórz galerię Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

PGE Skra Bełchatów co prawda przegrała drugi mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Zenitem Sankt Petersburg 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 20:25), ale dzięki zwycięstwu w pierwszym starciu 3:1 i wygranej w złotym secie 15:11 to właśnie bełchatowianie awansowali do półfinału europejskich pucharów. Ich rywalem w Final Four będzie wygrany z pary Dynamo Moskwa - Cucine Lube Civitanova.

