Zenit Kazań - Trefl Gdańsk. Gdzie oglądać rewanżowy mecz Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo, 19.03.2019

Liga Mistrzów. W pierwszym meczu Trefl Gdańsk postawił się faworytowi z Kazania

Zenit Kazań to prawdziwy hegemon siatkarskiej Ligi Mistrzów. Rosyjska drużyna triumfowała w tych rozgrywkach w czterech ostatnich sezonach. Nic dziwnego, że w pierwszym ćwierćfinałowym meczu wielu spisywało Trefl Gdańsk na pożarcie. Jednak drużyna Andrei Anastasiego postawiła się faworytom z Rosji. Zenit wygrał mecz dopiero po tie-breaku, choć siatkarze z Gdańska prowadzili w nim już 9:5 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

Dziś polski klub rozegra rewanżowe spotkanie w Kazaniu i musi wygrać z obrońcą tytułu, by awansować do półfinału. Do pojedynku w Rosji Trefl przystąpi po ligowej porażce z Cerrard Czarni Radom (0:3), natomiast Zenit po zaciętym meczu pokonał Krasnojarsk (3:2).

Zenit Kazań - Trefl Gdańsk. Gdzie obejrzeć ćwierćfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV wtorkowego meczu Ligi Mistrzów – Zenit Kazań - Trefl Gdańsk – przeprowadzi Canal+Sport. W Internecie spotkanie obejrzymy na stronie canalplussport.pl, w aplikacji Canal+ Sport Online oraz na platformie NC+GO. Początek transmisji od godziny 16:55.