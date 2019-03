Siatkówka. Wilfredo Leon zagra w ONICO Warszawa?

Uznawany za najlepszego siatkarza na świecie Wilfredo Leon to wielokrotny medalista mistrzostw Rosji, Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata. Od sezonu 2018/2019 związany jest z klubem z Perugii, który lideruje w chwili obecnej włoskiej Serie A. Grać w tym zespole będzie jeszcze co najmniej kolejny sezon.

W przyszłości pozyskaniem Kubańczyka z polskim paszportem zainteresowana ma być ONICO Warszawa. Wicelider PlusLigi i półfinalista rozgrywek ma wysokie aspiracje i bogatego sponsora, który pozwolił m.in. na to, by w trakcie sezonu po upadku Stoczni Szczecin zakontraktować Nikołaja Penczewa i Bartosza Kurka.

Wilfredo Leon miałby być niebagatelnym wzmocnieniem drużyny, która w przyszłości chce próbować swoich sił w Lidze Mistrzów. Chęci pozyskania Kubańczyka to na razie jednak tylko spekulacje włoskiej prasy. W klubie usłyszeliśmy jedynie, że myślenie o ONICO Warszawa jako o możliwym przyszłym klubie tej klasy zawodnika, to niewątpliwy powód do dumy.

Warto dodać, że 25-letni przyjmujący już w tym roku będzie mógł wspomóc polską kadrę w walce o uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej.