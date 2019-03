Siatkówka. Piotr Łukasik zostaje w ONICO Warszawa

- ONICO to w tym momencie potężna marka w polskiej siatkówce, a nasza liga jest przecież jedną z najsilniejszych w Europie. Cieszę się, że klub wyraził zainteresowanie, żebym pozostał częścią zespołu. Były wprawdzie inne, które również się po mnie zgłosiły, ale zdecydowana większość aspektów przemawiała za pozostaniem w stolicy - powiedział po przedłużeniu umowy Piotr Łukasik w rozmowie ze stroną internetową klubu. - Piotrek ma za sobą świetny sezon i jestem przekonany, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zamierza dalej się rozwijać i ma ku temu olbrzymi potencjał. Ambicja i waleczność to cechy, które najlepiej go opisują i które wpisują się w naszą wizję drużyny - walczącej o każdą piłkę i stawiającej sobie najwyższe cele. Cieszymy się, że "Kiki" zostaje z nami - skomentował podpisanie nowej umowy prezes i dyrektor sportowy ONICO Warszawa, Piotr Gacek.

Piotr Łukasik to podstawowy gracz ONICO Warszawy. Do tej pory zagrał w 21 meczach (77 setów), zdobywając 207 punktów. Piłkę przyjmował 470 razy. 43 razy zablokował rywali, co daje mu 7. miejsce w klasyfikacji najlepiej blokujących siatkarzy PlusLigi. Przed związaniem się z ONICO Warszawa w PlusLidze występował w Indykpolu AZS Olsztyn oraz BBTS-ie Bielsko-Biała. ONICO Warszawa to z kolei obecnie wicelider PlusLigi (8 punktów straty do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle).

Ma cztery punkty przewagi nad Jastrzębskim Węglem, co na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej oznacza, że stołecznemu zespołowi potrzeba zwycięstwa, by być pewnym bezpośredniego wejścia do półfinału siatkarskiej ekstraklasy (w play-off zagra 6 zespołów - pierwszy i drugi w tabeli po rundzie zasadniczej trafią bezpośrednio do półfinałów, podczas gdy cztery pozostałe zagrają ze sobą o dwa kolejne półfinałowe miejsca