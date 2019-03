Liga Mistrzów. PGE Skra Bełchatów zwycięska! Polski zespół o krok bliżej półfinału

Droga Skry Bełchatów do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów nie była usłana różami. Mówiło się, że w fazie grupowej rozgrywek drużyna prowadzona przez Roberto Piazzę trafiła na najłatwiejszych rywali - w tym przeciwnika z rodzimego podwórka, czyli Trefl Gdańsk. Mimo to rażona kontuzjami ekipa mistrzów Polski (grała bez Mariusza Wlazłego, Artura Szalpuka czy Milada Ebadipoura, czyli wcześniejszej podstawy zespołu) zajęła dopiero drugie miejsce w zestawieniu. To spowodowało, że losy awansu bełchatowian do ćwierćfinału europejskich pucharów ważyły się do samego końca (dalej grały tylko 3 z 5 drużyn z drugich lokat). Ostatecznie Skrze udało się wywalczyć awans, a i późniejsze losowanie par ćwierćfinałowych było dla niej łaskawe. Trafiła na teoretycznie najsłabszą z rozstawionych ekip - Zenit Sankt Petersburg.

Pierwsze spotkanie obu teamów odbyło się w czwartek w Bełchatowie. Podopieczni Roberto Piazzy bardzo dobrze rozpoczęli starcie. Inaugurujący rywalizację set wygrali wysoko - 25:18 - i to przy słabszej postawie powracającego do gry po kontuzji Mariusza Wlazłego (0 procent skuteczności w ataku). W drugim nie było tak dobrze - w drużynie rywali na dobre w mecz wszedł Dmitrij Makarenko (4 punkty) i sporo punktów zdobył znany na polskich parkietach Georg Grozer (7, choć przy 36 procentach efektywności ataku). Skra przegrała 13:25.

Dwie kolejne partie należały jednak do gospodarzy. Padły one ich łupem w dużej mierze dzięki Miladowi Ebadipourowi (5 punktów w trzecim i 8 w czwartym secie). W ogólnym rozrachunku Skra była lepsza od rywali w ataku (54 do 46 procent), uzyskując tyle samo bloków, co siatkarze Zenita (po 7) i serwując o 1 as mniej (7:8).

Najwięcej punktów dla miejscowych zdobył perski przyjmujący - 18. Jakub Kochanowski, Milan Katić, Karol Kłos i Mariusz Wlazły punktowali kolejno 12, 10, 10 i 10 razy. Po drugiej stronie siatki najlepiej zaprezentował się wspomniany Grozer - 23 punkty. Pozostali gracze rosyjskiego zespołu nie przekroczyli granicy ośmiu punktów. Rewanż obu ekip odbędzie się 20 marca w Rosji.

Skra to nie jedyny zespół reprezentujący Polskę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środę Trefl Gdańsk uległ na własnym parkiecie obrońcy tytułu Zenitowi Kazań 2:3. Drużyny spotkają się ze sobą ponownie 19 marca.

PGE Skra Bełchatów - Zenit Sankt Petersburg 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18)