Mistrzostwa świata 2014 - zorganizowane przez Polskę, wygrane przez Polskę. Mistrzostwa świata 2018 - wygrane przez Polskę. Sukcesy napędzają zainteresowanie siatkówką, to przyciąga sponsorów, a działaczy zachęca, by sponsorom zaproponować jeszcze więcej okazji do pokazania się i zasilenia kasy PZPS. Stąd kolejne pomysły goszczenia wielkich turniejów.

– W Polsce mamy wspaniałą grupę ludzi do pracy i nigdzie na świecie nie ma takich zapaleńców. Cieszy mnie to, że my jako Polacy jesteśmy w stanie robić wspólnie tak wielkie rzeczy – powiedział w Polsacie Sport były prezes PZPS, Mirosław Przedpełski. – Nasza kadra wykonała wspaniałą pracę i zasługuje na to, byśmy stworzyli jej kolejny impuls do dalszego rozwoju – uzasadnił decyzję o zgłoszeniu kandydatury do organizacji mistrzostw świata w siatkówce kobiet w 2022. Swoją kandydaturę złożyły również m.in. Chiny. – Łatwo nie będzie, ale my jako CEV będziemy wspierać polską kandydaturę, bo Europa zasługuje na to, by organizować wielkie turnieje – dodał wiceprezydent FIVB Aleksandar Boricić. Na tym nie koniec. Kolejną imprezą, o którą stara się Polska, są mistrzostwa świata siatkarzy 2026.

Dodatkowo do Krakowa w latach 2020 i 2021 ma wrócić Liga Narodów. Ma odbywać się w Polsce aż do 2026 roku. - Co roku mamy więcej chętnych miast-gospodarzy niż turniejów, dlatego staramy się pozyskiwać dla naszego kraju jak najwięcej rozgrywek. Nie chcemy rozstawać się z dobrze funkcjonującą maszyną - dodał prezes PZPS, Jacek Kasprzyk.

Imprezy siatkarskie w Polsce (mężczyźni):

31.05-02.06.2019 – Siatkarska Liga Narodów (Katowice)

01-03.08.2019 – Memoriał Huberta Jerzego Wagnera (Kraków)

9-11.08.2019 – Interkontynentalny turniej kwalifikacyjny do IO 2020 (Gdańsk)

rok 2020 - Siatkarska Liga Narodów (Kraków i Łódź)

rok 2021 - Siatkarska Liga Narodów (Kraków)

lata 2022-2026 - Siatkarska Liga Narodów

Imprezy siatkarskie w Polsce (kobiety):

21-23.05.2019 – Siatkarska Liga Narodów (Opole)

23.08-04.09.2019 – CEV Mistrzostwa Europy Kobiet Polska 2019 (Łódź)

lata 2020-2026 - Siatkarska Liga Narodów