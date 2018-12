Siatkówka. Bartosz Kurek zdradził tajemnicę MŚ 2018. Co się stało przed meczem z Serbią?

Podczas niedawnych MŚ 2018 w drugiej fazie grupowej Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Niespodziewanie przegrała z Argentyną, a potem z Francją, przez co musiała wygrać w ostatnim meczu z mocną Serbią, by awansować do trzeciej fazy. Polacy zagrali fenomenalnie - wygrali 3:0, rozbijając rywala do 17, 16 i 14. W tym momencie narodziła się drużyna, która potem sięgnęła po mistrzostwo świata.

- To, co się wydarzyło przed tym spotkaniem, na pewno nie wyjdzie na światło dzienne. Możecie pytać wszystkich, ale nikt z chłopaków nie podzieli się tajemnicami szatni - mówił kapitan Michał Kubiak w rozmowie z Onetem. - Sprytna próba, ale tego nie zdradzę. Wiem o tym ja i reszta zawodników. Jeśli któryś się wygada, to już w kadrze nie zagra, haha! - mówił Fabian Drzyzga w rozmowie ze Sport.pl pytany o to, co się stało.

Kurek: Wziąłem na rozmowę Drzyzgę i Kubiaka

Za to Bartosz Kurek wyjawił jedną z rzeczy, która pomogła mu się odblokować. - Miały miejsce różne rzeczy, ale jedna była związana ze mną i pomogła mi się odblokować. Opowiem Wam o tym, choć to była strzeżona tajemnica. W Warnie, przed meczem z Serbią wziąłem na rozmowę Fabiana Drzyzgę i Michała Kubiaka, był też przy tym trener. Po prostu, jak człowiek, poprosiłem ich, żeby mi zaufali. Żeby uwierzyli w to, że ja w danym momencie wiem, co jest najlepsze dla drużyny - powiedział Kurek w programie "Prawda Siatki".

- Powiedziałem, że czasem mogę na boisku podejmować decyzje niezrozumiałe dla nich, takie, które można uznać za błędne. Jednak ja wtedy czułem, że to jest ta droga i ten sposób gry, który muszę narzucić. I potrzebowałem ich zaufania. Właśnie o zaufanie, o wsparcie ich poprosiłem. Tak normalnie, jak facet. Od tego momentu czułem za sobą dwóch mega gości, którzy pójdą za mną w ogień. Trochę mnie to kosztowało, bo to nie jest takie przyjemne podejść do swoich kolegów i powiedzieć, że mam słabszy moment ale wiem, że to jest dobra droga, którą trzeba podążać. Musicie stanąć za mną, bo możemy zrobić coś fajnego. Tak to wyglądało. Taki sekret siatkówki - w siatkówce nie chodzi o siatkówkę. Po tym co przeżyłem w Turynie wiem, że chodziło przede wszystkim o relacje między facetami - stwierdził Kurek, który jest nominowany do plebiscytu Ikona Sportu 2018 za swoją fantastyczną postawę podczas mundialu, gdzie został wybrany na MVP turnieju.