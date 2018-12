Siatkówka. Roszady trenerskie potwierdzone. Roberto Santilli w Jastrzębskim Węglu, Michał Gogol w AZS-ie Olsztyn

Propozycja dla Ferdinando De Giorgiego ze strony Cucine Lube Civitanova wstrząsnęła nieco PlusLigą. Szkoleniowiec po niecałym roku pracy postanowił zrezygnować z łączącego go jeszcze przez 1,5 roku kontraktu z Jastrzębskim Węglem i poprosił klub o polubowne rozwiązanie umowy. Władze zespołu z Górnego Śląska były zaskoczone takim obrotem sprawy, ale postanowiły się zgodzić. Warunkiem było znalezienie dobrego trenera, który zastąpi byłego selekcjonera Polaków.

Roberto Santilli wraca do Jastrzębia-Zdroju, Michał Mieszko Gogol trafi do AZS-u

O tym, że miejsce Włocha w Jastrzębskim Węglu zajmie inny Włoch, Roberto Santilli, spekulowano już od kilku dni. Olsztynianie pozyskali na stanowisko trenerskie wolnego trenera, Michała Mieszko Gogola, który stracił pracę przez rozwiązanie Stoczni Szczecin. Oba kluby potwierdziły roszadę w oficjalnym komunikacie.

- Pragniemy wspólnie poinformować, iż doszliśmy do porozumienia odnośnie zmian na ławkach trenerskich naszych drużyn. Z dniem 20 grudnia 2018 roku Roberto Santilli zakończy prowadzenie drużyny Indykpol AZS Olsztyn i ponownie podejmie pracę trenera w KS Jastrzębski Węgiel.

Indykpol AZS Olsztyn został oficjalnie zapytany o możliwość pozyskania w trakcie obecnego sezonu trenera Roberto Santilliego przez KS Jastrzębski Węgiel. Zapytanie to wynikło z decyzji Ferdinando De Giorgiego o opuszczeniu ławki trenerskiej KS Jastrzębski Węgiel i jego przejścia do klubu ligi włoskiej. W wyniku przeprowadzonych rozmów pomiędzy klubami oraz z samym trenerem Roberto Santillim oba kluby doszły do porozumienia, które otworzyło możliwość sfinalizowania takiego rozwiązania.

Pragniemy podkreślić, że od samego początku rozmowy toczyły się w profesjonalnej atmosferze z poszanowaniem zawartych umów, bez nacisków na żadną ze stron. Porozumienie to udało się wypracować przede wszystkim dzięki możliwości pozyskania przez Indykpol AZS Olsztyn nowego szkoleniowca tj. członka sztabu szkoleniowego „złotej” reprezentacji Polski i zarazem jednego z najbardziej utalentowanych polskich trenerów młodego pokolenia – Michała Mieszko Gogola.

Wspólnie życzymy obu trenerom sukcesów w nowej pracy i dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem. Indykpol AZS Olsztyn pragnie podziękować Roberto Santilliemu za doskonałą pracę oraz wspaniałe emocje i wyniki sportowe, które udało się nam wspólnie uzyskać. KS Jastrzębski Węgiel pragnie powitać ponownie, po kilku latach przerwy, Roberto Santilliego w roli szkoleniowca i życzyć mu kolejnych sukcesów z naszym klubem – można przeczytać na stronie internetowej klubów.

Jastrzębski Węgiel zajmuje obecnie 3. miejsce w PlusLidze z 21 punktami. AZS Olsztyn jest 7. Ma 14 punktów i tylko 4 z 12 wygranych spotkań na koncie.