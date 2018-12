Bartosz Kurek w "Wilkowicz Sam na Sam": Rezygnacja z gry w kadrze? Myśli się kłębiły. Aż zadzwonił Heynen. Wyciągnął do mnie rękę i już się nie oglądałem za siebie

pull_up 3 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Kurek już wcześniej po do finału Ligi Światowej w 2012 pokazał że jest wielkim siatkarzem ale w tym samym roku w Londynie udowodnił też że jest kiepskim liderem ze względu na niestabilnosć i jeszcze za czasów Antigi nie mógł tego zrozumieć. To Antidze zawdzęcza otrzeźwienie i późniejsze relacje z Heynenem a pośrednio MVP mistrzostw. Jak się go odpowiednio ustawi to bywa najlepszy na świecie jak widać.