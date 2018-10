Polska znowu złota. Ale teraz błyszczy jeszcze jaśniej

Na taki wiecz鏎 czekali鄉y kilka lat. Kiedy te lata mija造, coraz trudniej by這 liczy, 瞠 wkr鏒ce zn闚 zbierzemy si w gronie tak du篡m, by bi rekordy ogl康alno軼i. Fina Polska – Brazylia transmitowa這 na 篡wo a pi耩 polskoj瞛ycznych kana堯w telewizyjnych. Uwierzyliby軼ie rok temu, p馧 roku temu, trzy miesi帷e temu, a nawet tydzie temu, 瞠 za spraw siatk闚ki - jak to uj掖 w rozmowie ze Sport.pl Krzysztof Ignaczak – zn闚 wszyscy Polacy stan si jedn rodzin?

>> M siatk闚ka 2018. Oni znowu to zrobili! Jeste鄉y mistrzami 鈍iata!

Po kolejnych wielkich turniejach sko鎍zonych wielkimi rozczarowaniami w tak niedziel wierzyli i czekali na ni nieliczni. Ta grupa ros豉 proporcjonalnie do tego, jak ros豉 nasza reprezentacja na bu貪arsko-w這skich mistrzostwach. Wiedzcie, 瞠 prawdopodobnie nie by這by z這tej niedzieli, gdyby wcze郾iej nie by這 pewnej soboty.

Warna, 22 wrze郾ia: „Szanowni Pa雟two! W imieniu Vitala Heynena, trenera reprezentacji Polski, zapraszam o 18.40 (stoisko z parasolami Coca-Coli przy Pa豉cu Kultury i Sportu). Jednocze郾ie trener prosi, by nie rejestrowa przebiegu spotkania (wideo i audio)” – sms takiej tre軼i trafi do polskich dziennikarzy na kilka godzin przed meczem naszej kadry z Francj. W pi徠ek 21 wrze郾ia Polska przegra豉 2:3 z Argentyn, marnuj帷 trzy pi趾i meczowe. Kapitan Micha Kubiak le瘸 wtedy w 堯磬u z gor帷zk, by w trakcie kuracji antybiotykowej. Czego m鏬 chcie od dziennikarzy trener dzie po tym, jak jego zesp馧 zjecha z autostrady prowadz帷ej do tury雟kiego Final Six mistrzostw 鈍iata? Heynen pr鏏owa nas przekona, 瞠 jedziemy dalej. Boczn, wyboist drog, kt鏎a przysporzy cierpienia. Ale jedziemy, nie trac帷 celu z oczu.

>> Bartosz Kurek MVP turnieju! Piotr Nowakowski i Micha Kubiak w najlepszej dru篡nie

Belg da wtedy do zrozumienia, 瞠 za dwie godziny prawdopodobnie przegramy z Francj. I wyja郾i, 瞠 to si mie軼i w jego planie. A g堯wny punkt to rzucenie wszystkich si na Serbi, z kt鏎 mieli鄉y si zmierzy 23 wrze郾ia w meczu o wszystko. – Przy ewentualnym niepowodzeniu zrzu熯ie ca陰 win na mnie. Ja z tym nie mam 瘸dnego problemu – m闚i. Prosi, by oszcz璠zi zawodnik闚. Broni tych, kt鏎zy po pierwszej pora盧e zostali nazwani koszulkami, a nie siatkarzami. Nie broni napastliwie. By jak Jose Mourinho, gdy ten jeszcze s造n掖 z umiej皻nego zdejmowania presji ze swoich pi趾arzy. Jak Mourinho sprzed lat, a nie ten wsp馧czesny, zrz璠liwy, sk堯cony z ca造m 鈍iatem.

>> Tak Polacy 鈍i皻owali zdobycie mistrzostwa 鈍iata [WIDEO ZZA KULIS]

Zasta Polsk drewnian...

Nie tylko z siatk闚ki, ale z 瘸dnej dyscypliny sportu nie pami皻am takiego spotkania jak to warne雟kie z Heynenem. Trener nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni pokaza, 瞠 jest orygina貫m. A mo瞠 i w tej zagrywce wida jego geniusz?

Na pewno niebanalnymi metodami dotar do dru篡ny i wydoby z niej wszystko, co najlepsze. A to by這 zakopane ju dosy g喚boko. Rok temu z 15 oficjalnych mecz闚 polscy siatkarze wygrali siedem, a osiem przegrali. Na mistrzostwach Europy odbili si od S這we鎍闚 jak od 軼iany w meczu, kt鏎y by zaledwie bara瞠m o gr w 獞ier熠inale. Jak wyt逝maczy powr鏒 naszej kadry na szczyt?

Rzut oka na Fabiana Drzyzg wystarczy, by zauwa篡, 瞠 rusza si du穎 篤awiej ni w ostatnich latach. Mistrz 鈍iata z 2014 roku tak naprawd kr鏒ko po tamtym sukcesie znacznie obni篡 loty. A teraz – r闚nie dzi瘯i dobremu przygotowaniu fizycznemu – zn闚 pokazuje potencja, o jaki pewnie wielu przesta這 ju go „podejrzewa”. I zn闚 jest mistrzem 鈍iata.

>> Sebastian 安iderski nie wierzy w drugie z這to reprezentacji Polski

Jeszcze d逝瞠j czekali鄉y na Bartosza Kurka w formie z dawnych lat. On tygodniami gra u Heynena na specjalnych prawach. Trener widz帷 wielkie mo磧iwo軼i atakuj帷ego, ale te jego delikatniejsz konstrukcj psychiczn, postanowi obdarzy go du篡m zaufaniem i mimo wszystko doprowadzi do wysokiej dyspozycji. Jeszcze kilka dni przed mundialem Kurek potrafi sko鎍zy w ataku tylko jedn z 11 pi貫k w pierwszym secie sparingu z Belgi, a mimo to zosta na boisku. Na mistrzostwach te bywa這, 瞠 zawodzi, jak w spotkaniu z Argentyn, kiedy sko鎍zy tylko siedem z 24 atak闚. Ale im d逝瞠j trwa turniej, tym wi瘯szy stawa si nasz atakuj帷y. Dwa mecze z Serbi, spotkanie z Itali, p馧fina z USA – to by造 popisy cz這wieka niemal powszechnie ju skre郵onego. W finale Kurek by potworem, kt鏎y po瘸r wielk Brazyli. Jego zbicia by造 monstrualne, on fruwa nad siatk. To nie s poetyckie pr鏏y opisania gry MVP mistrzostw. To wierna relacja z jego wyst瘼u. W statystykach opisanego 20 punktami w ataku (na 29 pr鏏 – 69 proc. skuteczno軼i, gdzie 50 to ju dobry wynik dla gracza dostaj帷ego najtrudniejsze pi趾i), dwoma w bloku i dwoma na zagrywce. - W drugim meczu z Serbi mia 72-procentow skuteczno嗆 w ataku. Zn闚 jest znakomity. Dobrze, 瞠 w kadrze Polski wr鏂i na atak, bo wiem, 瞠 to jest jego pozycja, na niej on jest najskuteczniejszy, mo瞠 da dru篡nie najwi璚ej. I jest najszcz窷liwszy, kiedy gra na ataku – m闚i w rozmowie ze Sport.pl Stephane Antiga. By造 trener naszej kadry przewidzia p馧fina這we zwyci瘰two Polski nad USA i wywr騜y jej z這to. To Antiga zrobi z Kurka atakuj帷ego. A Heynen przywr鏂i go na t pozycj, przekre郵aj帷 decyzj Ferdinando De Giorgiego z ubieg貫go roku. A potem Heynen tak mocno uwierzy w s逝szno嗆 swojej decyzji oraz w wielko嗆 nowego-starego atakuj帷ego, 瞠 i Kurek wreszcie uwierzy. W siebie.

>> Emocjonalny wpis Wlaz貫go

– Na przestrzeni lat co z Bartkiem by這 幢e, w sferze mentalnej si cz這wiek zablokowa. A Vital tak z nim popracowa, 瞠 zdo豉 t blokad zdj望. Teraz Kurek niesie Polsk na swoich barkach – m闚i w rozmowie ze Sport.pl Krzysztof Ignaczak. - Kurek wskoczy na taki poziom, jaki wydawa si by dla niego ju nieosi庵alny. My郵, 瞠 u Bartka w tym momencie nast徙i這 jeszcze jedno odwr鏂enie kariery – twierdzi Daniel Pli雟ki, kt鏎y na czas mundialu by naszym ekspertem.

Maszyna pracuje, bo zadbano o ka盥y trybik

Odbudowany Kurek i Drzyzga z now energi – takie wzmocnienia w „sz鏀tce” to ogromna zmiana na plus. Ale Heynen nie budowa tylko „sz鏀tki”. Przeciwnie, bardzo d逝go jej nie mia, przez ca陰 Lig Narod闚 testowa kilkunastu zawodnik闚, nawet w Final Six nie gra o wynik, tylko dawa mo磧iwo嗆 wykazania si jak najwi瘯szej liczbie swoich graczy.

Na mistrzostwach 鈍iata Heynenowi wystarczy這 pi耩 set闚, by ca豉 jego „14” mia豉 zanotowany wyst瘼 w turnieju. - Ka盥y odgrywa istotn rol w grze reprezentacji. Jeden wi瘯sz, drugi mniejsz, co jest normalne, ale ka盥y wa積. Jeden trybik by wypad i ju by tego efektu nie by這 – m闚i w rozmowie ze Sport.pl by造 kapitan kadry, Marcin Mo盥穎nek.

A tak szerok grup nie szli鄉y chyba nawet w poprzednim sezonie z mistrzostwami 鈍iata, czyli w roku z這tego debiutu Antigi. Tamt dru篡n z obecn 陰czy pi璚iu mistrz闚 鈍iata – Nowakowski, Kubiak, Drzyzga, Konarski, Zatorski – i to, 瞠 nie p瘯a przed nikim. I w 2014, i w 2018 roku w drodze po z這to trzeba by這 pobi najwi瘯szych rywali. - Ch這paki wszystko mog, s nakr璚eni, wida iskr w oku ka盥ego zawodnika. Z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w p馧finale poradzili sobie bezb喚dnie. Amerykanie lepiej zagrywali, lepiej atakowali, lepiej ustawiali blok, ale to my pokazali鄉y wi瘯sze serce, to my lepiej wytrzymali鄉y presj. Olbrzymi presj – m闚i nam Mo盥穎nek po p馧finale. – Nie by這 na nas mocnych. Nie spodziewa貫m si a tak fajnego fina逝. Ani przez sekund nie by這 my郵i, 瞠 co si nam mo瞠 w tym meczu sta – m闚i Drzyzga.

Dobry wariat nie jest z造

Sk康 to wielkie serce i ta wielka pewno嗆 siebie? Co takiego ma Heynen, 瞠 idzie za nim kolejny (z Niemcami wywalczy br您 M 2014, z Belgi dotar do p馧fina逝 ME 2017) zesp馧? Maj bie膨cego roku: na pocz徠ku reprezentacyjnego zgrupowania rozmawiam w Spale z Piotrem Nowakowskim. Do鈍iadczony 鈔odkowy m闚i tak:

- Znam go naprawd bardzo kr鏒ko, bo ledwie od dw鏂h godzin. Jednak ju widz, 瞠 wprowadza ciekaw energi osoby pozytywnie zakr璚onej na punkcie siatk闚ki. Ale w por闚naniu do zesz貫go sezonu zakr璚onej w豉郾ie - jak powiedzia貫m - w pozytywny spos鏏.

>> Wilfredo Leon skomentowa z這to Polak闚: Jestem dumny, 瞠 mog by cz窷ci tej dru篡ny

Nie trzeba by Sherlockiem Holmesem, by wydedukowa, 瞠 „Cichy Pit” wbi szpilk poprzedniemu trenerowi kadry. De Giorgi mia wyci庵n望 Polsk z do趾a, w kt鏎y wpad豉 z Antig za kierownic. Niestety, W這chowi zupe軟ie nie wysz這. Czterogodzinne jednostki treningowe, szpiegowanie zawodnik闚, zakazywanie im u篡wania telefon闚, ograniczanie kontakt闚 z rodzin, podejrzewanie o niewystarczaj帷e przyk豉danie si do pracy – w takiej atmosferze nie da這 si zbudowa dru篡ny na miar wielkich rzeczy. W minionych dniach w Bu貪arii i we W這szech spotykali鄉y bliskich naszych siatkarzy. Odwiedzali ich w hotelach, sp璠zali z nimi wolny czas. Heynen godzin przed p馧fina貫m z USA sprawdza po陰czenia lotnicze dla swoich c鏎ek, 瞠by mog造 przylecie do Turynu w niedziel. W t niedziel po puchar za zdobycie mistrzostwa 鈍iata kapitan Micha Kubiak poszed poszed ze swoj c鏎k i z synem brata. Dzieci skaka造 z rado軼i razem z tat i jego kolegami. Chyba zn闚 kolegami nie tylko z pracy.

Rok temu zniech璚eni, psychicznie rozbici Kubiak i Kurek zastanawiali si nad swoj przysz這軼i w dru篡nie narodowej. Co m闚i teraz?

- Heynen to uczciwy i szczery cz這wiek. Z kim takim 鈍ietnie si pracuje – zapewnia Kubiak. I my郵ami wybiega ju do igrzysk w Tokio. Kapitan dru篡ny wie, 瞠 za dwa lata b璠zie du瘸 szansa, by wywalczy olimpijski medal. Heynen ju zapowiedzia, 瞠 to kolejny cel.

A teraz Kurek: „Szczero嗆 to jedno, ale trener ma te inne cechy charakteru, dzi瘯i kt鏎ym praca z nim jest komfortowa. Vital trzyma si swojego planu. Jest skoncentrowany, ale te zrelaksowany. To wa積e, 瞠by mie po swojej stronie trenera, kt鏎y wie, czego od nas oczekuje, ale te wie, jak te rzeczy wyegzekwowa, jak nam pom鏂”.

Heynen dra積i. Nie tylko jako rywal

Oczywi軼ie Heynen idea貫m nie jest. Powiesz mu „good luck”, gdy spotkasz go przed meczem w biurze prasowym (a przesiaduje tam godzinami, bo uwielbia rozmawia z lud幟i), to odpowie, 瞠 wcale nie trzeba mu szcz窷cia, bo przecie dobrze przygotowa zesp馧. On uwielbia si droczy, kocha wchodzi ludziom w s這wo i w kadr, po minach zawodnik闚 wida, 瞠 nie zawsze ich to bawi. Jeszcze gorzej, gdy masz w nim rywala. Wtedy siatk闚k nie b璠ziesz si cieszy. Nie trzeba wyj徠kowo wy獞iczonej pami璚i, by odtworzy sobie w g這wie sceny z kabaretu, jaki Vital odgrywa w 2016 roku, gdy b璠帷 trenerem Niemiec walczy z Polsk w Berlinie w olimpijskich kwalifikacjach do igrzysk Rio. - Heynen mnie dra積i, gdybym by zawodnikiem, jego reakcje by mi przeszkadza造. Wiem, 瞠 czasami dra積i te swoich zawodnik闚 – m闚i Pli雟ki. - Ale to najlepszy trener, jakiego mieli鄉y w czterech ostatnich dekadach – od razu dodaje.

Belg jest nadpobudliwy. Problemem nie jest jego raczej nieszkodliwa nieprzewidywalno嗆, bo do podbijania pi趾i krzes貫m czy w霩kiem z supermarketu siatkarze przywykli. Ale to niedobrze, 瞠 Heynen nie zawsze potrafi pow軼i庵n望 emocje. Jego krzyki na pewno szkodzi造 Bartoszowi Bednorzowi, kt鏎ego w ko鎍u zabrak這 w kadrze na mistrzostwa. By這 te wida, 瞠 nie s idealn form dotarcia do Paw豉 Zatorskiego. Na niego trener nawrzeszcza w Krakowie, podczas jednego z mecz闚 Memoria逝 Wagnera. Libero si obrazi, panowie mieli kilka cichych dni. Ale gdy po p馧finale Zatorski zatrzyma si przy dziennikarzach na minut (dos這wnie, bo na wi璚ej Heynen nie pozwala), to przez t minut s這wo „trener” odmieni przez wszystkie przypadki. Brzmia這 to mniej wi璚ej tak: „Chc podzi瘯owa wszystkim, kt鏎zy w nas wierzyli, bo czasem ju my sami nie wierzyli鄉y w siebie. Ale uwierzyli鄉y w teorie trenera. Czasami dziwne teorie, kt鏎e jednak zdaj egzamin. Kiedy 軼iskali鄉y si z trenerem, od razu wyla zimn g這w na nasze g這wy. Przypomnia, 瞠 jest jeszcze jeden mecz”.

M這do嗆 nie czeka, atakuje

Niemal identycznie m闚i Kuba Kochanowski. On i Bartosz Kwolek s najm這dszymi zawodnikami naszej kadry. Obaj urodzili si 17 lipca 1997 roku. Obaj rok temu zdobyli mistrzostwo 鈍iata junior闚. Kwolek na seniorskim mundialu nie gra za du穎, ale Kochanowski by jednym z odkry turnieju. M這dy – 23-letni – jest Artur Szalpuk, kt鏎y 鄉ieje si, 瞠 ze swoimi latami Kochanowskiemu i Kwolkowi mo瞠 w reprezentacji „tatkowa”. Przyjmuj帷y jest jednym z lider闚 dru篡ny, a dopiero u Heynena sta si zawodnikiem podstawowego sk豉du. W niedawnej rozmowie ze Sport.pl powiedzia o Belgu tak: „Bywa, 瞠 m闚i mojej dziewczynie przez telefon, 瞠 na tym czy na tamtym treningu mnie wkurzy. Ale nast瘼nego dnia twierdz, 瞠 jednak trener mia racj”.

Vital „kupi” starych lider闚 i wida, 瞠 „kupi” r闚nie m這dzie. Podobno niewiele brakowa這, a na mistrzostwa przyjecha豚y jeszcze jeden z這ty medalista juniorskiego mundialu, Tomasz Fornal. A wcze郾iej w dru篡nie byli te m.in. m這dzi rozgrywaj帷y – 22-letni Marcin Komenda i 24-letni Marcin Janusz. Swoje trudne chwile w Bu貪arii prze篡wa 23-letni Aleksander 奸iwka, ale we W這szech odkupi winy, ratuj帷 polskie przyj璚ie w p馧fina這wej strzelaninie z Amerykanami.

Kr鏒ko m闚i帷: dop造w 鈍ie瞠j krwi dobrze robi naszej reprezentacji. Zn闚 warto przypomnie M z 2014 roku. W闚czas objawieniem by Mateusz Mika, kt鏎y wcze郾iej w kadrze bywa incydentalnie, a pierwsze skrzypce grali te Karol K這s i Fabian Drzyzga, kt鏎zy r闚nie dopiero wtedy dostali mo磧iwo嗆 prawdziwej gry.

>> Polska awansowa豉 w klasyfikacji wszech czas闚

Wiemy gdzie i jak uderzy

Nie by這by dobrej gry m這dych, nie by這by te kolejnej m這do軼i starszych, gdyby nie by這 dobrego przygotowania. Fizyczne by這 wzorowe. O鄉ieszone zosta造 opinie niekt鏎ych ekspert闚 dostrzegaj帷ych po pora磬ach z Argentyn i Francj kondycyjne problemy Polak闚. Mia造 by one na tyle powa積e, by zatarasowa dru篡nie drog do dobrego wyniku.

Mentalnie nasza kadra by豉 nawet bardziej ameryka雟ka od ekipy USA. Nie tylko w pasjonuj帷ym meczu z tym rywalem, ale te wtedy, gdy trzeba by這 wsta po nokdaunach od Argentyny i Francji.

Polsk mo積a bi, ale ona odda. Zawsze. Coraz cz窷ciej i coraz mocniej r瘯 Bartosza Kurka – tak pisa貫m po p馧finale. Oddajemy, bo mamy moc i wiedz, gdzie i jak uderzy. To niby standard, 瞠 sztaby trenerskie w sporcie na najwy窺zym poziomie sk豉daj si z fanatyk闚 i pracoholik闚. Ale wa積e, by zawodnikom umie przekazywa wiedz. W tym roku przebiega to wyj徠kowo sprawnie. Bo czy to przypadek, 瞠 akurat w meczach z Polsk bezradni byli wielcy liderzy kolejnych wielkich dru篡n, czyli Serb Aleksandar Atanasijevic, W這ch Iwan Zajcew czy Amerykanin Matthew Anderson?

- Widz i wiem, bo jestem w kontakcie z Paw貫m Woickim [to jeden z asystent闚 Vitala Heynena], 瞠 w kadrze absolutnie nic nie jest pozostawione przypadkowi – przekonuje Pli雟ki. I o szczeg馧owym przygotowaniu naszych zawodnik闚 opowiada na przyk豉dzie pracy przyjmuj帷ych. - Kubiak, Zatorski i Szalpuk dobrze przewiduj, gdzie spadnie pi趾a. 柝e m闚i, oni nie przewiduj, tylko wiedz. S przygotowani przez sztab, pami皻aj ulubione kierunki zagrywki poszczeg鏊nych rywali – zauwa瘸 nasz ekspert.

A Heynen zauwa瘸 wi璚ej ni ktokolwiek. Czy zauwa篡li軼ie, 瞠 w trakcie mecz闚 trener ca造 czas zerka w tablet? Statystyk kadry Robert Ka幟ierczak opowiedzia Sport.pl o autorskim systemie Belga, dzi瘯i kt鏎emu kieruj帷 meczem ogl康a on ten mecz na swoim ekranie i cz瘰to na bazie powt鏎ek i b造skawicznej analizy potrafi korygowa strategi.

Picasso stworzy arcydzie這. B璠 kolejne

Wojciech Drzyzga, cz這wiek generalnie wobec Heynena krytyczny, trafi w sedno, twierdz帷, 瞠 to siatkarski Picasso. – Stworzy arcydzie這. I jeszcze jutro czy pojutrze b璠ziemy patrze i my郵e, jak to si sta這, jak to mo磧iwe – podsumowuje Pli雟ki.

To jutro i to pojutrze po z這cie z 2014 roku rysowa這 si nam niepewnie. Z dru篡ny odeszli liderzy. Mariusz Wlaz造 i Pawe Zagumny ju w Spodku og這sili, 瞠 to koniec ich reprezentacyjnych karier. Wkr鏒ce zrezygnowali te Micha Winiarski i Krzysztof Ignaczak. Tamta niedziela w Katowicach by豉 ko鎍em pewnej epoki, zapowiada豉 czas niepewno軼i, by這 jasne, 瞠 dru篡nie mistrz闚 鈍iata trudno b璠zie gra na miar tytu逝, kt鏎y do niej nale瘸. Teraz, po Turynie, kadra powinna jeszcze si rozp璠zi. Nast瘼n wielk imprez, przysz這roczne mistrzostwa Europy, zagramy ju z Wilfredo Leonem w sk豉dzie. A skoro do zespo逝 mistrz闚 鈍iata do陰czy jeden z najlepszych zawodnik闚 鈍iata, to jedynym k這potem jaki masz dzi reprezentacja Polski jest k這pot bogactwa.