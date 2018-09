MŚ Siatkówka 2018. Sebastian Świderski nie wierzył w drugie złoto reprezentacji Polski

Polska rozbiła Brazylię w finale mistrzostw ¶wiata. Biało-czerwoni nie oddali swoim rywalom nawet jednego seta. Polacy grali jak nakręceni, a Brazylia wydawała się być sparaliżowana moc± Polaków. - Jak jest blisko sukces, to gra się jak natchniony. Brazylia była stremowana, w niedzielę nie była sob±, by wybili¶my im wszystkie atuty. Ja jestem spokojny o przyszło¶ć naszej siatkówki. Z tak± reprezentacj± możemy cieszyć się z sukcesów przez kolejne długie lata - mówił w rozmowie z TOK FM Sebastian ¦widerski, czyli były reprezentant Polski.

Oni znowu to zrobili! Jeste¶my mistrzami ¶wiata!





Legendarny polski siatkarz ocenił także dyspozycję Bartosza Kurka, który w najważniejszej fazie turnieju był prawdziwym liderem polskiej kadry. - Kurek doszedł do formy w tracie turnieju. Pocz±tek nie był pewny i przebojowy. On pomagał, ale kibice pytali dlaczego jest tak ci±gnięty. Potem Kurek jednak pokazał, że Heynen miał rację. Zawodnik spłacił dług wdzięczno¶ci, a finał to już był majstersztyk w jego wykonaniu. Był wentylem bezpieczeństwa - dodawał srebrny medalista mistrzostw ¶wiata z 2006 roku

Brazylia - Polska 0:3. Trzy rzeczy po trzech setach: Orzeł rozszarpał kanarka. Polska mistrzem ¶wiata!



¦widerski nie wierzył

Jeden z najlepszych polskich przyjmuj±cych w historii stwierdził, że do samego końca nie wierzył w to, że Polska obroni mistrzostwo ¶wiata. - Szczerze mówi±c, to nadal nie wierzę, że zdobyli¶my ten złoty medal. Po meczach z Serbi± wydawało się, że ¶wieci się jakie¶ ¶wiatełko w tunelu. Przyznam, że do meczu z Brazyli± nie byłem przekonany, że uda nam się zdobyć złoty medal - dziwił się ¦widerski