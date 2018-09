MŚ siatkówka. Volleymob.com: Polska zostanie mistrzem świata

spectator_zm 22 minuty temu 0

Wróżenie z fusów, ale biorę taki wynik w ciemno!

Jednak to chore, by ten mecz rozpoczynał się o 21.15. Jeśli będzie pięć setów to znów skończy się ok. północy. Później przerwa przed dekoracjami i dekoracje. Wszystko zakończy się ok 1.30, a przecież rano trzeba wstawać do pracy! Sku...ele!...