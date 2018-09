MŚ siatkówka 2018. Włochy - Serbia 0:3. W 'polskiej' grupie zaskakujący wynik. Pogrom

W poprzednim etapie mistrzostw świata Polska wygrała z Serbią gładko 3:0. Na kolejny mecz zespół Nikoli Grbicia wyszedł już z zupełnie innym nastawieniem. Pokonał faworyzowanych gospodarzy-Włochów 3:0.

Serbowie szybko przekonali się, jak ważne jest przetrwanie momentu naporu - paradoksalnie nie rywala z Włoch, ale włoskich kibiców, których ryk w Pala Alpitour był ogłuszający. Spięci siatkarze z Italii sami podali zresztą rękę gościom, popełniając masę błędów w ataku. Nieskuteczny był Ivan Zaytsev, niepewny Osmany Juantorena, a Daniele Mazzone posyłał piłki bez bloku w dwumetrowy aut (10:15). Poza tym gospodarze mylili się również w polu serwisowym i do odrobienia strat nie wystarczył im jeden mocny atak Zaytseva przy stanie 23:15. Przegrali 15:25.

Kolejna partia to podobna gra zespołu z Włoch. Gospodarze poprawili skuteczność ataku ledwie o 3 procent (35 w pierwszym secie do 38 w drugim), a poza tym spadła efektywność ich przyjęcia do 40 procent (z 53). Choć zyskali w bloku (4:1 w stosunku do Serbów), to popełnili 9 błędów własnych (ich rywale 5). Włosi ulegli rywalom 20:25.

Coraz gorsze przyjęcie po włoskiej stronie i częstszy serbski blok – te dwa czynniki przyczyniły się do wyniku 11:9 dla gości. Dwa kolejne ataki Marko Ivovica po ciasnym skosie i przewaga Serbii wzrosła do czterech punktów (16:12). W dodatku nie do zatrzymania był Aleksandar Atanasijević, który w pewnym momencie atakował już nawet bez bloku (21:16). Mecz został zakończony atakiem Urosa Kovaca (25:18).

Włochy – Serbia 0:3 (15:25, 20:25, 18:25)

