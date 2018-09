MŚ siatkówka 2018. Daniel Pliński dla Sport.pl #3: Geniusz Kochanowskiego, kunszt Heynena

Łukasz Jachimiak: Wychodzi na to, że na siatkówce nie znam się ani ja, ani nie znasz się Ty.

Daniel Pliński: Nie przesadzaj, gdyby nie geniusz Kuby Kochanowskiego, to mogłoby być pięć setów, których się wszyscy spodziewali¶my.

Aż geniusz?

- No pewnie! Facet wchodzi w takim meczu i pokazuje zarówno wielkie umiejętno¶ci, jak i wielk± odwagę. To jest wła¶nie młodo¶ć. Kuba będzie z każdym dniem lepszy. Na powtórkach widzę, jak idzie w górę, jak± ma moc. Znów podkre¶lam kunszt naszego trenera.

Za przygotowanie fizyczne i za manewr z zast±pieniem Bieńka Kochanowskim?

- Bieniek grał naprawdę dobrze. Na pewno wiele osób się zdziwiło, gdy w połowie drugiego seta ustępował miejsca Kochanowskiemu. Mam wrażenie, że od pocz±tku taki był plan.

Żeby w pewnym momencie poprawić blok?

- Blok to raz, a dwa to zagrywka. Bieniek raczej szanował zagrywkę, nie bił mocno. A Kuba ryzykował. I trafiał. Plan się zi¶cił.

Irańczycy mieli gorsze przyjęcie niż my, ale chyba i tak trzeba oddać zasługi Fabianowi Drzyzdze? Przyćmił Maroufa?

- Tak. Trzeba pamiętać, że przez dwa sety Iran był praktycznie bez zagrywki, dzięki czemu Fabian miał bardzo dużo piłek dostarczonych do siatki. Radził z tym sobie wy¶mienicie. Znakomicie wybierał, we wszystkich ważnych momentach zachowywał spokój, wiedział, co chce zrobić. I do tego cały czas grał dokładn± wystawę.

Chyba dawno nie miał tak dobrego meczu?

- Zgadzam się. Przypomniał o swoim potencjale.

Dlaczego nawet w takiej sytuacji Heynen robił podwójne zmiany, przez co Drzyzgę zastępował Łomacz?

- On naprawdę prowadzi zespół bardzo logicznie. Widać, że już ma swoj± pierwsz± „szóstkę” i ma ludzi do dużej pomocy. Dał się chłopakom otrzaskać i teraz z nich korzysta. A z tymi podwójnymi zmianami to jest tak, że niektórzy fachowcy narzekaj± na nie już chyba dla zasady. Wkurza mnie to porównywalnie jak ten frazes, że kiedy się nie wygrywa 3:0, to się przegrywa 2:3. To jest tak utarty slogan, że masakra. Przecież jak kto¶ prowadzi 2:0 i przegra następnego seta, to na pewno statystyki pokaż±, że czę¶ciej wygra 3:1 albo 3:2 niż przegra 2:3. Natomiast z t± podwójn± zmian±, to zawsze się mówi, że niepotrzebna, bo przecież nam szło. A ona jest potrzebna, ona nam ostatnio żre.

Chodzi w niej o to, żeby dać chwilę odpocz±ć zwłaszcza atakuj±cemu?

- Absolutnie nie. Możesz zapytać, każdy zawodnik, który schodzi, nie odpoczywa. To schodz±cego wybija z rytmu, człowiek robi się trochę chłodniejszy, traci temperaturę mię¶ni. Tego schodz±cy nie lubi±. Dlaczego te podwójne robimy? Mamy przez trzy ustawienia trzech atakuj±cych w pierwszej linii, podwyższamy sobie blok. Tym s± te zmiany spowodowane. Zobacz, kiedy my robimy podwójn± zmianę. Wtedy, gdy Bartek Kurek schodzi z zagrywki. Czyli zmieniamy rozgrywacza w drugiej linii, a atakuj±cego wpuszczamy na pierwsz± linię. Zwiększamy siłę ataku i przede wszystkim wzmacniamy blok. Widzę, że trener ma wszystko drobiazgowo zaplanowane przed meczem. Tam nie przypadku. Takie jest moje zdanie. Czasami można się denerwować na jego zachowanie przy linii bocznej, ale je¶li chodzi o przygotowanie taktyczne i zarz±dzanie drużyn±, to naszemu trenerowi nie można nic zarzucić.

Spodziewasz się, że powtórzysz to po wtorkowym meczu z Bułgari±?

- Słyszałem, że Penczew gdzie¶ mówił, że z Iranem przegrali, bo zupełnie nie serwowali. Nasz mecz z Iranem pokazał, jak ważna jest zagrywka. Bułgaria na pewno wyjdzie na nas chc±c za wszelk± cenę odrzucić Polskę od siatki. Ale my jeste¶my mocni w przyjęciu. Kubiak, Zatorski i Szalpuk dobrze przewiduj±, gdzie spadnie piłka. ¬le mówię, nie przewiduj±, tylko wiedz±. Oni s± przygotowani przez sztab, pamiętaj± ulubione kierunki zagrywki poszczególnych rywali. Naszym chłopakom ciężko strzelić asa. Nie przypominam sobie, żeby na czysto nam as wszedł. Oczywi¶cie zdarza się, że po rękach piłka idzie w aut, ale my ¶wietnie wiemy, gdzie kto zaserwuje.

Na koniec pytanie o spięcie Maroufa z Kubiakiem. Pomogło nam się skoncentrować i jeszcze powalczyć w trzecim secie, mimo stanu 19:22?

- Robotę zrobił Kochanowski. Marouf nie przyjmował zagrywki, to nie on miał problemy z „kopnięciami” Kuby. Ale reakcja Michała była odpowiednia. Tak się powinien zachować kapitan. Dostał czapę, chyba jedn± w tym meczu, a Irańczycy fisiowali, jakby go zablokowali nie wiadomo ile razy. Czasami tak jest, że w emocjach jest odruch. My¶lę, że Marouf nie miał żadnego wielkiego planu, żeby sprowokować Michała. Nagle co¶ mu do głowy przyszło, a pewnie póĽniej w szatni sobie pomy¶lał „I po co to było? Niepotrzebnie”.