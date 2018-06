Siatkówka. Łukasz Żygadło wraca do PlusLigi!

Już kilka tygodni temu informatorzy Sport.pl podali informację, że do tej pory niewyróżniający się w PlusLidze klub ze Szczecina szykuje sporą ofensywę transferową na sezon 2018/2019. Nasze doniesienia potwierdziły się poprzez zakontraktowanie Bartosza Kurka. W artykułach jako pierwsi w Polsce wymieniliśmy również zainteresowanie władz drużyny Łukaszem Żygadło i Matejem Kazijskim.

Pierwszy z nich podpisał właśnie umowę ze Stocznią Szczecin. Doświadczony rozgrywający wraca do polskiej ligi po 10 latach przerwy, a w przeszłości 247 razy wystąpił w koszulce z orzełkiem na piersi. Z reprezentacją Żygadło wywalczył między innymi wicemistrzostwo świata (2006), brąz mistrzostw Europy (2011), srebro w Pucharze Świata (2011) oraz brąz (2011) i złoto (2013) w rozgrywkach Ligi Światowej. Zwyciężał również w Lidze Mistrzów.

– Polskie kluby przez wiele lat próbowały namówić Łukasza do powrotu i gry w PlusLidze, ale w ostatnich latach nic z tych starań nie wychodziło. Tym bardziej możemy cieszyć się z tego, że to właśnie nam udało się przekonać go do takiego ruchu – mówi Michał Gogol, trener Stoczni Szczecin. – Liga w nadchodzącym sezonie zapowiada się bardzo ciekawie, ale też i wymagająco, więc Łukasz będzie musiał potwierdzić swoją wartość na boisku. Z pewnością ma coś do udowodnienia w naszej lidze i wierzymy, że Szczecin jest miejscem, w którym to mu się powiedzie. Jestem przekonany, że wniesie w nasze szeregi dużo spokoju, wiedzy oraz doświadczenia i z pewnością jest to rozgrywający, z którym można grać o wysokie cele – dodaje.

Przed sezonem 2018/2019 Stocznia Szczecin oprócz Kurka i Żygadło zakontraktowała Lukasa Tichacka. Szeregi zespołu opuścili natomiast Michał Ruciak (Czarni Radom), Bartosz Gawryszewski (Aluron Virtu Warta Zawiercie), Mateusz Malinowski (również klub z Zawiercia), Tomasz Kowalski (MKS Będzin), Jeffrey Menzel, Justin Duff, Eemi Tervaportti (Olimpiakos Pireus) oraz Dawid Murek (AZS Częstochowa).

Jeżeli lubisz czytać o sporcie, to na pewno zechcesz wypróbować nasz nowy newsletter