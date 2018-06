Siatkówka. Mateusz Mika nie zagra w Final Six Ligi Narodów. Czy zdąży na mistrzostwa świata?

Mika to w ostatnich latach jedno z największych odkryć naszej siatkarskiej kadry. W 2014 roku przebojem wdarł się do podstawowego składu drużyny, która zdobyła złoty medal mistrzostw świata. Był bohaterem m.in. finałowego meczu w katowickim Spodku, w którym Polska pokonała Brazylię 3:1.

W kolejnych latach przyjmujący zmagał się z problemami zdrowotnymi. W maju ubiegłego roku przeszedł operację kolana. Teraz problem wrócił, podczas majowych przygotowań kadry do Ligi Narodów Mika trenował indywidualnie, a do gry Heynen zaczął go wprowadzać dopiero w połowie czerwca w Hoffman Estates, w czwartym z pięciu turniejów fazy interkontynentalnej.

Tam Mika grał jeszcze niewiele, wystąpił tylko w meczu z USA, w którym skończył trzy ataki z dziewięciu. Ale tydzień później w Melbourne pokazał się już z dużo lepszej strony. Zagrał przeciw Brazylii i – co dla niego typowe – pewnie przyjmował, a do tego z wielkim spokojem i inteligencją kończył piłki w ataku (imponujący zapis 9/13).

- Mateusz jest zawodnikiem szczególnym, jest ulepiony z innej gliny. Z Brazylią grał jeszcze na jednej nodze, a już było widać jakość – mówi menedżer zawodnika, Jakub Malke.

Strata Miki to duże osłabienie dla kadry, która chce powalczyć o medal Ligi Narodów. Ale najważniejsza impreza tego roku to oczywiście mistrzostwa świata, które we wrześniu odbędą się w Bułgarii i we Włoszech. Niestety, nie wiadomo czy Mika zdąży wykurować się i wrócić do formy przed tym turniejem.

- Na razie wiadomo tyle, że w środę była operacja i teraz Mateusz musi mieć minimum cztery tygodnie przerwy bez możliwości dotykania piłki. Co dalej, będą decydować lekarze i trenerzy – mówi Malke.

- To się mogło źle skończyć. Jego brzuch bolał już w Melbourne. Po powrocie poszedł na badania, żeby sprawdzić, co się dzieje i od razu wylądował na stole. Wyrostek zaatakował jelita. Zrobiło się groźnie – opowiada nam menedżer. – Mistrzostwa świata z Mateuszem albo bez niego? Teraz to wróżenie z fusów – kończy Malke.