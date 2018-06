Liga Narodów. Vital Heynen ogłosił skład kadry na Final Six

Vital Heynen, Michał Kubiak (JAKUB PORZYCKI)

Prowadzący reprezentację Polski siatkarzy Vital Heynen podał 15-osobowy skład na Final Six Ligi Narodów. W turnieju będzie mogło zagrać 14 zawodników, a odbędzie się on od 4 d 8 lipca w Lille. Nasz zespół o awans do strefy medalowej powalczy z Rosją i USA

REKLAMA