Siatkówka. ONICO Warszawa uzupełnia skład. Konrad Buczek dołączył do klubu

– Jako rodowity warszawianin bardzo cieszę się z przeprowadzki do mojego miasta – po sześciu latach wreszcie wracam do domu. Zawsze marzyłem o graniu w stołecznym klubie i moje marzenie w końcu się spełniło. Wierzę, że będzie to dla mnie bardzo udany rok. Mam nadzieję, że razem osiągniemy znakomity wynik – powiedział przy podpisywaniu kontraktu Konrad Buczek.

Nowy rozgrywający stołecznej drużyny urodził się 17 lutego 1994 roku w Warszawie. Siatkarską karierę rozpoczął w klubie MKS MDK Warszawa. Przez trzy sezony bronił barw AZS-u Częstochowa (2013-2015, 2016-2017), natomiast w ubiegłym sezonie występował w pierwszoligowym Aqua-Zdrój Volleyball Team Wałbrzych. Jest to 14 zawodnik ONICO Warszawy w sezonie 2018/2019.

Wcześniej do stołecznego klubu dołączyli Mateusz Janikowski (Metro Warszawa), Rafael Araujo (MKS Będzin), Graham Vigrass (Berlin Recycling Volleys), Piotr Łukasik (BBTS Bielsko-Biała), Dominik Jaglarski (również BBTS) oraz Łukasz Wiese (SK Posojilnica Aich/Dob). Z zespołem pożegnali się Jędrzej Gruszczyński (Cuprum Lubin), Jan Firlej (Lindemans Aalst), Nikola Gjorgiew (Sakai Blazers), Guillaume Samica (koniec kariery), Sebastian Warda (AZS Olsztyn) oraz Wojciech Włodarczyk (Castellana Grotte).