Liga Narodów. Polska - Argentyna. "Biało-czerwoni" pewnie pokonują rywali

Przed pierwszym meczem w Melbourne polska kadra plasowała się na 5. miejscu Siatkarskiej Ligi Narodów. Do Finał Six imprezy awansuje pięć najlepszych drużyn plus automatycznie Francja, która jest gospodarzem zmagań w Lille. To oznaczało, że podopieczni Vitala Heynena muszą bardzo uważać na wyniki nadchodzących spotkań, tym bardziej, że za ich plecami znajdowały się drużyny z Brazylii, Serbii czy Włoch, które miały podobny stosunek zwycięstw do porażek.

Polacy wyszli ze sporych kłopotów na początku meczu z Argentyną. Dobra ataki Poglajena szybko uplasowały zespół z Ameryki Południowej na pozycji lidera, prowadzącego czterema punktami (16:12). As Bartosza Bednorza zmienił jednak przebieg końcówki partii. Seria błędów Argentyńczyków w połączeniu z pojedynczymi zbiciami Jakuba Kochanowskiego, blokami Aleksandra Śliwki i taktycznymi zagraniami Mateusza Bieńka zapewniły biało-czerwonym zwycięstwo (26:24). Wyrównana walka trwała w drugim secie jedynie do stanu 14:14. Dobra passa Polaków zaczęła się od skuteczniejszej gry na środku i błędów ich rywali. Punktowali Bednorz i Łomacz, a sam set zamknięty został podwójnym blokiem biało-czerwonych (25:20).

Mimo pojedynczych pomyłek biało-czerwonych trzecia partia przebiegła na początku pod ich dyktando. Przodującymi zawodnikami po stronie argentyńskiej byli Lima i Poglajen, jednak przez dłuższy czas nawet oni nie potrafi przełamać dobrej passy Śliwki i Bieńka (19:16). Blok na tym drugim i dobre zachowanie Sole na siatce przyniosły wyrównanie na tablicy wyników (23:23, 26:26), ale Artur Szalpuk zakończył spotkanie na korzyść Polaków (29:27).

Najwięcej punktów z polskiej strony zdobyli dwaj środkowi Mateusz Bieniek (16) oraz Jakub Kochanowski (15). W dalszej kolejności uplasowali się Aleksander Śliwka (9), Bartosz Bednorz (9) oraz Bartosz Kurek (8). Poglajen był autorem 14 punktów, Lopez 12, a Sole 8.

W sobotę podopieczni Vitala Heynena zmierzą się z Brazylią.

Polska – Argentyna 3:0 (26:24, 25:20, 29:27)