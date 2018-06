Siatkówka. Jastrzębski Węgiel z kolejnym nowym zawodnikiem

Patryk Czyrniański ma 19 lat do Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla trafił w drugim roku jej funkcjonowania, czyli w sezonie 2013/2014. Zaczynał na pozycji środkowego bloku, zaś w kolejnych latach trenerzy wystawiali go zarówno na ataku, jak i na przyjęciu. W zespole Ferdinando De Giorgiego ma spełniać rolę przyjmującego.

- Cieszę się bardzo, że trener De Giorgi widzi dla mnie miejsce w swojej drużynie. Mam nadzieję, że coś wniosę do zespołu i będę w stanie w jakiś sposób pomóc drużynie. Jestem szczęśliwy, że w tak młodym wieku trafiam do PlusLigi – podkreśla Czyrniański.

Siatkarz jest mistrzem Polski młodzików z 2014 roku, brązowym medalistą mistrzostw Polski kadetów z 2015 roku, mistrzem Polski kadetów z 2016 roku, srebrnym medalistą mistrzostw Polski juniorów z 2016 roku, a także mistrzem Polski juniorów z 2017 roku. W turniejach tych często był wyróżniany i otrzymywał nagrody indywidualne. W 2014 roku wybrano go najlepszym atakującym MP, natomiast w 2016 roku MVP oraz najlepszym atakującym MP. Ponadto jest młodzieżowym reprezentantem Polski, mającym za sobą występy w kadrze narodowej U-19.

- Jastrzębski Węgiel mocno inwestuje w młodzież, czego dowodem jest prężnie rozwijający się projekt Akademii Talentów. Przyjęliśmy w klubie zasadę, aby w każdym kolejnym sezonie nasi najzdolniejsi wychowankowie trafiali do seniorskiego zespołu Jastrzębskiego Węgla. Mamy świadomość tego, że przeskok pomiędzy siatkówką młodzieżową, a PlusLigą jest ogromny, ale już sama możliwość trenowania i przebywania w pierwszym zespole, pod okiem takiej trenerskiej sławy jak „Fefe” De Giorgi, powinna być dla tych chłopców bodźcem do wytężonej pracy. Patryk uchodzi za wielki talent. Liczę na to, że będziemy mieli z niego pożytek - mówi Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Duże zmiany i duże plany w Jastrzębiu-Zdroju

Po sezonie 2017/2018, w którym drużyna prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego zajęła 5. miejsce w PlusLidze, w klubie doszło do dużych zmian. Z zespołem pożegnali się Patryk Strzeżek, Maciej Muzaj, Dardan Lushtaku, Wojciech Sobala, Rodrigo Quiroga, Jason De Rocco, Marcin Ernastowicz, Karol Gdowski oraz Damian Boruch.

Ważne umowy mieli z kolei Grzegorz Kosok, Lukas Kampa, Salvador Hidalgo Oliva, Jakub Popiwczak, a w klubie miał pozostać również Jakub Turski. Okienko transferowe otworzyło pozyskanie Dawida Konarskiego z Ziraatu Bankasi Ankara, Christiana Fromma z Arkasu Izmir oraz Juliena Lyneela z klubu z Szanghaju.

To jednak nie koniec zmian. Wkrótce władze zespołu poinformowały o pozyskaniu Dawida Guni i Piotra Haina, a następnie o zakontraktowaniu Pawła Ruska, Nikodema Wolańskiego, Jakuba Buckiego oraz wspomnianego wcześniej Patryka Czyrniańskiego.