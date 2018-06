Siatkarska Liga Narodów. USA za ma mocne. Polska przegrywa i spada w tabeli

dert4 2 godziny temu 0

Kurek nie grał - i fakt faktem - że to nie on był winien. Cała drużyna była słaba. Może to braki kondycyjne i zmęczenie ?

Najgorszy był Lemański. Chłop ma 2,5 metra, a nie wiem czy jakąś piłkę zablokował. Do Nowakowskiego lata świetlne. Zresztą później go zdjęli.

Słabiutki Bednorz, ci Włosi to chyba oślepli, że go kupili.

Vital ma jeszcze kupę roboty z zespołem.