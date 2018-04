Siatkówka. Azimut Modenę opuści kolejna gwiazda? Słynny Brazylijczyk może odejść z klubu!

Bruno Rezende to jeden z najsłynniejszych rozgrywających na świecie. 32-latek sięgnął w swojej karierze m.in. po mistrzostwo olimpijskie (2016), mistrzostwo świata (2010) czy też Puchar Świata (2007). Jest synem słynnego trenera Canarinhos, Bernardo Rezende, który był twórcą „złotej epoki” brazylijskiej reprezentacji w światowej siatkówce.

Rozgrywający sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Brazylii, dwa razy Puchar Włoch i raz złoty medal rozgrywek Serie A. W drużynie z Modeny grał trzykrotnie (w 2011 roku, latach 2014-2016 oraz w sezonie 2017/2018). Nigdy nie związał się z innym klubem z zagranicy; resztę kariery spędził w rodzimej lidze.

W trwających rozgrywkach drużyna Brazylijczyka pożegnała się z marzeniami o walce o złoty medal Serie A. W półfinale uległa zespołowi Cucine Lube Civitanova 1:3 (rywalizacja do trzech zwycięstw), wygrywając tylko drugie spotkanie obu drużyn. We Włoszech nie gra się o 3. miejsce; o kolejności (poza finalistami) decyduje miejsce danego klubu w sezonie zasadniczym. Azmiut Modena zajął 3. lokatę w rozgrywkach.

Wiele wskazuje na to, że Bruno opuści zespół. - Kolejny sezon się kończy... Były to dla mnie miesiące pracy, potu i poświęcenia. Chcieliśmy wygrywać i zdobywać tytuły. Mimo frustracji z powodu niezrealizowania celów jest też coś, co stało się dla mnie zwycięstwem. Są to więzy przyjaźni, które pozostaną ze mną na zawsze i które zabiorę w kolejne podróże, które przede mną. Dziękuję Bogu raz jeszcze, że pobłogosławił mnie i sprawił, że mogę robić to, co kocham bez kontuzji i w otoczeniu wyjątkowych ludzi – napisał słynny Brazylijczyk na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Spekuluje się, że jego kolejnym klubem może być Cucine Lube Civitanova, które wyeliminowało drużynę z Modeny z walki o złoto Serie A. Jeśli Bruno odejdzie, będzie to kolejny cios dla ekipy Radostina Stojczewa. Kilka tygodni temu inny znany reprezentant zespołu, Earvin Ngapeth, ogłosił, że po sezonie przenosi się do Zenitu Kazań.