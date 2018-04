Siatkówka. Miał grać w Gdańsku, zostaje w Radomiu. Tomasz Fornal przedłużył kontrakt z Cerrad Czarnymi

21-letni przyjmujący Tomasz Fornal zostaje w Cerrad Czarnych Radom co najmniej do końca przyszłego sezonu.

- Jesteśmy zadowoleni, że Tomek zostaje z nami i będzie reprezentować barwy naszego klubu. Widzimy w nim ogromny potencjał i jego rozwój sportowy podąża w dobrym kierunku – podkreśla prezes klubu WKS Czarni Radom S.A., Wojciech Stępień.



Tomasz Fornal trafił do Cerrad Czarnych Radom w sezonie 2016/2017 ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale. Swoją karierę zaczął w UKS 22 Kraków. Później trafił do Hutnika Dobrego Wyniku. Jest on jednym z „polskich juniorów”, którzy wygrali mistrzostwa świata i Europy na swoim szczeblu wiekowym.

- Jestem bardzo zadowolony, że zostaję w Cerrad Czarnych. W Radomiu czuję się bardzo dobrze i mam nadzieję, że nachodzący sezon będzie obfitował w jeszcze lepsze rezultaty dla klubu – przyznaje siatkarz, będący jednym z najzdolniejszych reprezentantów swojego pokolenia. Mówi się, że ma spore szanse na powołanie do szerokiej kadry Polski, która trenować będzie pod okiem Vitala Heynena. Fornal jest statystycznie na 17. miejscu wśród przyjmujących w PlusLidze.

W ostatniej kolejce rundy zasadniczej jego drużyna bronić będzie 8. lokaty w meczu z ONICO Warszawą, Czeka ją trudne zadanie, ponieważ zespół Stephane'a Antigi musi wygrać spotkanie, by awansować do play-off 6 rozgrywek.