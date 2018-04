Siatkówka. Na ostatniej prostej ONICO Warszawie powinęła się noga. Zagra o medale?

Przed 29. kolejką ONICO Warszawa zajmowało teoretycznie bezpieczną 4. pozycję w tabeli. Zespół prowadzony przez Stephane'a Antigę miał jednak 54 punkty, co było niewielką zaliczką nad znajdującymi się niżej Jastrzębskim Węglem, Indykpolem AZS Olsztyn i Asseco Resovią Rzeszów („najsłabsi” rzeszowianie mieli 51 punktów).

Sobotnie zmagania PlusLigi zakończyły się porażką jastrzębian 2:3 i zwycięstwem olsztynian 3:2 – oba zespoły zrównały się punktami, mając ich... 54. W niedzielę Resovia dorzuciła do tego trzy punkty w meczu z MKS-em Będzin i nagle 4 zespoły miały na koncie wspomniane 54 punkty.

Warszawianie musieli wygrać z Cuprum, by z chłodniejszymi głowami podejść do swojego ostatniego spotkania z Czarnymi Radom. Nie udało się. Zespół trenera Antigi przegrał 1:3. Grający bez stabilnego lewego i prawego skrzydła gospodarze przegrali z rywalami w ataku (47 do 50 procent skuteczności), przyjęciu (51 do 53 procent), wygrywając w polu serwisowym 5:2 i w bloku 10:8. Co więcej, popełnili mniej błędów własnych od rywali (22:29).

Czego zabrakło? Efektywnego atakującego i wsparcia dla Bartosza Kwolka na pozycji przyjmującego. Nikola Gjorgiew w czterech setach zdobył zaledwie 9 punktów, kończąc średnio mniej niż 1 na 3 piłki. Wojciech Włodarczyk zdobył 2 punkty, a Guillaume Samica 7. 23 punkty wpadły po zagraniach najmłodszego z przyjmujących, jednak to było za mało, by pokonać dobrze prezentujących się Łukasza Kaczmarka (31 punktów) czy Roberta Tahta (16).

W 30. kolejce na warszawian czeka bardzo trudne zadanie – muszą zwyciężyć Cerrad Czarnych Radom, by myśleć o przedłużeniu szans na medal. Jest to spore wyzwanie, bowiem pozostali trzej rywale o play-off, którzy mają 54 punkty na koncie, zmierzą się z dołem tabeli – MKS-em, Stocznią i spadkowiczem z Kielc.

ONICO Warszawa – Cuprum Lubin 1:3 (21:25, 23:25, 25:13, 20:25)