Siatkówka. Zbigniew Bartman mistrzem Argentyny

W finale granym do trzech zwycięstw, ekipa Polaka wygrała 3:1. Pierwszy mecz to triumf UPCN San Juan Voley Club 3:2, kolejny zakończył się na korzyść Personal Boliwar 3:1, a dwa ostatnie to szybkie 3:0 drużyny Zbigniewa Bartmana.

W czwartym meczu obu ekip przewaga zespołu z San Juan była największa (25:19, 25:19, 25:14). Zbigniew Bartman zdobył 17 punktów, atakując z 46 procentową skutecznością.

Drużyna UPCN zdobyła mistrzostwo kraju po raz 7 w historii klubu. W poprzednich rozgrywkach musiała zadowolić się srebrnym medalem i nie dostała szansy na grę w rozgrywanych w Polsce Klubowych Mistrzostwach Świata. Wystąpił w nich natomiast finałowy rywal drużyny – zespół Personal Boliwar.

Zbigniew Bartman w przeszłości zdobywał już mistrzostwo Polski (2013) i srebrny medal ligi tureckiej (2008). Stanął także na drugim stopniu podium Klubowych Mistrzostw Świata. Z kadrą sięgnął po zwycięstwo w mistrzostwach Europy (2009) oraz złoto i brąz Ligi Światowej.

W zeszłym roku zabrakło go w kadrze prowadzonej przez Ferdinando De Giorgiego.