Siatkówka. Porażka jastrzębian daje nadzieje Resovii. Wielkie emocje fazy zasadniczej PlusLigi

Jastrzębski Węgiel w meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle (DOMINIK GAJDA)

W piątek Jastrzębski Węgiel uległ Stoczni Szczecin 2:3, tracąc dwa punkty do ligowej tabeli w 29. kolejce rozgrywek. To oznacza, że będąca poza pierwszą szóstką Asseco Resovia Rzeszów ma spore szanse, by walczyć o medale play-off.

W sezonie 2017/2018 aż dwie ekipy na pewno pożegnają się z siatkarską ekstraklasą mężczyzn. O medale w fazie play-off zagra sześć zespołów, z czego dwa pierwsze po rundzie zasadniczej trafią bezpośrednio do półfinałów. Na dwie kolejki przed zakończeniem regularnych gier na piątym miejscu był prowadzony przez Ferdinando De Giorgiego Jastrzębski Wegiel (53 punkty), na szóstym Indykpol AZS Olsztyn (52), a na siódmym Asseco Resovia Rzeszów (51). Piątkowa nieoczekiwana porażka jastrzębian ze Stocznią Szczecin (11. pozycja) 2:3, zmieniła jednak układ sił. Zespół Fefe ma 54 punkty w tabeli i tylko jeden mecz do rozegrania (ze spadkowiczem z Kielc, do wygrania maksymalnie 3 punkty), natomiast AZS i Resovia mogą powiększyć swój dorobek jeszcze o sześć punktów w meczach z katowiczanami i MKS-em (olsztynianie) oraz będzinianami i szczecinianami (rzeszowianie). Spotkanie AZS Olsztyn – GKS Katowice zaplanowano na sobotę, na godzinę 17.30, a Resovia – MKS Będzin na niedzielę o tej samej porze. Wszystkie mecze ostatniej, 30. kolejki siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn odbędą się w niedzielę o 14.45.