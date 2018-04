Siatkówka. Sezon PlusLigi trwa, a już mówi się o roszadach. Kaczmarek do ZAKSY, Mika i Schulz do Resovii, a Szalpuk do Skry?

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, szykują się zmiany w zespole mistrzów Polski i aktualnych liderów PlusLigi. Drużynę prowadzoną przez Andreę Gardiniego najprawdopodobniej opuści Maurice Torres, a jego miejsce zajmie Łukasz Kaczmarek, który w Curpum Lubin stał się drugim najczęściej punktującym zawodnikiem siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn (485 punktów, na pierwszym miejscu jest Jan Hadrava z AZS-u – 534 punkty). Według naszych informacji podstawowy przyjmujący ZAKSY, Rafał Buszek, przeniesie się z kolei do Asseco Resovii Rzeszów.

Zmiany w Skrze i Treflu

To nie będzie jedyna zmiana na siatkarskiej mapie Polski. Ponoć dojdzie do sporego odwrotu z Trefla Gdańsk, o czym Giacomo Tarsi wspomniał na łamach volleyball.it. Transfer Mateusza Miki i Damiana Schulza do Resovii potwierdzają również nasze źródła. Włoskie media z kolei dodają, że Artur Szalpuk wróci do PGE Skry Bełchatów, która obecnie znajduje się na 2. miejscu w tabeli PlusLigi.

Mówi się również, że drugi rozgrywający bełchatowian, Marcin Janusz, przeniesie się do drużyny Andrei Anastasiego (za niego do Skry miałby przejść zawodnik radomian, Kamil Droszyński). Na północy prawdopodobnie znajdzie się także Tomasz Fornal z Cerradu Czarnych Radom. Gdański zespół ponoć opuszczą Tyler James Sanders (rozegranie) oraz Daniel McDonnell (środek).