Siatkówka. Pierwszy spadkowicz z PlusLigi jest już znany

Po fazie zasadniczej sezonu 2017/2018 dwa najsłabsze zespoły pożegnają się z PlusLigą. Na dwie kolejki przed jej końcem wiadomo, że jednym z nich będzie Dafi Społem Kielce, które z 15 punktami zajmuje 16. pozycję w tabeli.

Jeszcze przed rozgrywkami gra klubu w siatkarskiej ekstraklasie stała pod znakiem zapytania. Ze sponsorowania drużyny wycofał się Effector, więc ta ostatecznie przystąpiła do PlusLigi pod nazwą Dafi Społem Kielce. Od samego początku wyniki drużyny nie były satysfakcjonujące. Przełożyły się one na rozstanie z dotychczasowym trenerem, Wojciechem Serafinem, i związanie z byłym szkoleniowcem zespołu (zwolnionym w grudniu 2016 roku i zastąpionym Sinanem Tanikiem), Dariuszem Daszkiewiczem.

Mimo to drużyna nadal przegrywała. Po 28. kolejkach na swoim koncie ma zaledwie cztery zwycięstwa (z Cerradem Czarnymi Radom, MKS-em Będzin, Asseco Resovią Rzeszów oraz Łuczniczką Bydgoszcz) i aż 24 porażki.

Kielczanom w tym czasie udało się uzbierać 15 punktów, a na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej to za mało, by myśleć o walce o utrzymanie. Punktów do zdobycia zostało sześć. Znajdująca się na 14. pozycji Łuczniczka Bydgoszcz ma co prawda ich 21, ale nawet w przypadku kolejnych zwycięstw drużyny Dariusza Daszkiewicza z zawiercianami i Jastrzębskim Węglem, zespół będzie miał na swoim koncie tylko 6 zwycięstw, podczas gry rywale znad Brdy już teraz mają ich 7 (kolejność w tabeli ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych. W przypadku ich równiej liczby o wyższym miejscu w tabeli decyduje liczba wygranych meczów,, następnie lepszy stosunek setów zdobytych do straconych, a na końcu lepszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych).

Kto dołączy do kielczan?

Sytuacja w tabeli nie jest najciekawsza dla pięciu zespołów, które znajdują się w jej dolnej części. 15. BBTS ma 19 punktów, 14. Łuczniczka 21, a 13. MKS Będzin 29. Zespoły znajdujące się na miejscach 13-14 nie spadną bezpośrednio z PlusLigi, ale będą musiały rywalizować o uniknięcie barażu z rywalem z I ligi. Drużynie z Zagłębia do opuszczenia tej strefy na dziś brakuje 3 punktów, bowiem 32 punkty na swoim koncie ma znajdujący się na 12. miejscu Espadon Szczecin. Jest to tylko o punkt mniej od 11. zespołu PlusLigi – Aluron Virtu Warty Zawiercie.

Teoretycznie najbliżej bezpośredniego spadku są bielszczanie, jednak mają oni w zapasie dwie zaległe nierozegrane kolejki. Kalendarz rozgrywek w końcówce nie jest dla nich zbyt łaskawy, ponieważ przed nimi trzej rywale z czołówki – ZAKSA, Skra, Trefl Gdańsk – a także spotkanie z zawiercianami.