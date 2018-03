Siatkówka. Mistrz świata wróci pod skrzydła byłego szkoleniowca?

31-letni zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i aktualny mistrz świata w siatkówce, Rafał Buszek, po sezonie 2017/2018 najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe. Jak udało nam się dowiedzieć, po trzech latach przerwy przyjmujący ponoć powróci do Asseco Resovii Rzeszów. Statystycznie Buszek jest w tej chwili 22. przyjmującym PlusLigi.

To oznacza, że w klubie z Podkarpacia dojdzie do sporych roszad. Obecnie na pozycji przyjmującego w drużynie gra Thibault Rossard (przedłużył umowę na kolejny sezon), Dominik Depowski, Aleksander Śliwka i Elviss Krastins. Mówi się, że Śliwka opuści Resovię, a do klubu z Rzeszowa przeniesie się inny z czołowych przyjmujących w kraju.

ZAKSA jest w tej chwili liderem siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn. Ma 10 punktów przewagi nad drugą PGE Skrą Bełchatów. Asseco Resovia Rzeszów z kolei znajduje się na 7. miejscu w tabeli.