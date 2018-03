Siatkówka. Znamy pary play-off 6 Ligi Mistrzów. ZAKSA zmierzy się z niepokonanym zespołem Vitala Heynena

Pokonując Jastrzębski Węgiel w dwumeczu play-off 12 Ligi Mistrzów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uzyskała awans do kolejnego etapu elitarnych rozgrywek. Na poznanie przeciwnika z pary Berlin Recycling Volleys (w sezonie 2016/2017 zespół ten awansował do Final Four imprezy) – VfB Friedrichshafen musiała jednak chwilę poczekać.

Mimo ubiegłorocznych rezultatów faworytem rywalizacji w niemieckiej parze był zespół VfB prowadzony przez Vitala Heynena. Powód? Nieprzerwana passa zwycięstw w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna kontynuowała swoją dobrą serię, ostatecznie pokonując rywali ze stolicy 3:2 w pierwszym i 3:0 w drugim spotkaniu.

W pozostałych parach zmierzą się ze sobą Lokomotiw Nowosybirsk (awans po porażce 0:3, wygranej 3:1 i zwycięstwie w złotym secie z Noliko Maaseik) z Sir Sicomą Perugia (dwa razy 3:0 z Halkbankiem Ankara) i Trentino Diatec (2:3 i 3:0 z Chaumont VB 52) z Cucine Lube Civitanova (3:2 i 3:0 z PGE Skrą Bełchatów).

Pierwsze spotkania par odbędą się w dniach 3-5 kwietnia, a rewanże tydzień później. Kolejnym etapem rozgrywek będzie Final Four, w którym gospodarzem jest Zenit Kazań.

Pary play-off 6 Ligi Mistrzów:

Lokomotiw Nowosybirsk – Sir Sicoma Colussi Perugia

Diatec Trentino – Cucine Lube Civitanova

VfB Friedrichshafen – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle