Siatkówka. O wszystko albo o nic - ONICO Warszawa przed najważniejszym meczem sezonu

54 punkty i 4. miejsce przed ostatnią kolejką rundy zasadniczej – wydawałoby się, że taki bilans ONICO Warszawy może dawać zespołowi powody do zadowolenia. Okazuje się, że tworzy jednak więcej do wątpliwości, bowiem tyle samo punktów na swoim koncie mają również zespoły Asseco Resovii Rzeszów (5. miejsce), Jastrzębskiego Węgla (7. pozycja) oraz Indykpolu AZS Olsztyn (6. lokata).

Co różni zespoły? Przeciwnicy w 30. kolejce oraz liczba wygranych meczów, czyli drugi obok punktów kwalifikator pozycji w rundzie zasadniczej. ONICO zwycięstw ma 19, Resovia i olsztynianie 18, a jastrzębianie 17. Taki rozkład dla warszawian wydawać by się mógł powodem do zadowolenia, gdyby nie przeciwnik, z którym zespół Stephane'a Antigi zmierzy się w ostatniej kolejce tej fazy gier.

W piątek o 18.00 stołeczni siatkarze zagrają się na wyjeździe z 8. w PlusLidze zespołem Cerrad Czarnych Radom. W pierwszej części rundy zasadniczej zawodnicy z Warszawy wygrali co prawda 3:1, ale oba zespoły są obecnie w innej sytuacji, niż były wcześniej. Drużyna trenera Antigi ma za sobą dwie dotkliwe porażki z Cuprum Lubin i Indykpolem AZS Olsztyn, a radomianie wygraną z Łuczniczką Bydgoszcz. Ponadto, podopieczni Roberta Prygla będą chcieli zawalczyć w ostatnim meczu rundy zasadniczej, bowiem za ich plecami w tabeli znajdują się lubinianie, którzy mają tę samą liczbę punktów (42).

Rywale pozostałych trzech drużyn walczących o najlepszą szóstkę rozgrywek (która daje prawo do dalszej gry o medale) są nieco niżej w tabeli. Indykpol AZS zmierzy się z zajmującym 13. pozycję MKS-em Będzin, Resovia z 12. Stocznią Szczecin, a Jastrzębski Węgiel ze spadkowiczem – Dafi Społem Kielce.