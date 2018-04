Przed nami mecz o wszystko!

Niewykorzystana szansa w meczu z Miedziowymi

Podopieczni trenera Antigi mieli szansę na wywalczenie awansu do fazy play-off podczas ubiegłotygodniowego meczu z Cuprum Lubin. ONICO Warszawa uległo jednak gościom 1:3, a najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany atakujący Miedziowych, Łukasz Kaczmarek.

– Naszym największym problemem było to, że nie byliśmy w stanie zatrzymać najlepszego zawodnika z Lubina, Łukasza Kaczmarka, który zdobył aż 31 punktów. Od dawna nie zagraliśmy tak równo jak wtedy, kiedy trwała nasza znakomita seria. Teraz potrzebujemy, żeby wszyscy zawodnicy byli w pełni sił i pokazywali na boisku swoje najlepsze umiejętności. Naprawdę nie gramy źle, ale brak nam regularności. Mogliśmy zapewnić sobie spokojny awans, jednak to się nie udało – podsumował spotkanie z Miedziowymi trener Stephane Antiga.

Przegrana z lubinianami znacząco skomplikowała sytuację stołecznej drużyny. W najbliższym meczu, rozgrywanym w ramach ostatniej, 30. kolejki PlusLigi, pewny awans warszawianie mogą zapewnić sobie tylko zwycięstwem za trzy punkty. W przypadku jakiegokolwiek innego wyniku ostateczny skład fazy play-off będzie zależał od pozostałych rywali.

Tego jeszcze nie było!

Takiej sytuacji nie było jeszcze w całej historii PlusLigi! Przed meczami ostatniej kolejki aż cztery drużyny z czołówki mają na koncie tyle samo punktów, a w fazie play-off mogą zagrać tylko trzy z nich. Występ w półfinałach zapewniły już sobie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz PGE Skra Bełchatów, natomiast w fazie play-off na pewno wystąpi Trefl Gdańsk. O kolejne trzy miejsca walczą ONICO Warszawa, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn oraz Jastrzębski Węgiel. Wszyscy bezpośredni rywale stołecznej ekipy rozegrają swoje mecze dopiero w niedzielę 15 kwietnia.

Cztery sety w warszawskich derbach Mazowsza

30 grudnia w pierwszym meczu przeciwko radomianom stołeczni siatkarze wygrali przed własną publicznością 3:1 (25:15, 31:29, 26:28, 25:22), a najlepszym zawodnikiem meczu został Wojciech Włodarczyk. Dzięki zwycięstwu nad Czarnymi ONICO Warszawa zakończyło pierwszą połowę fazy zasadniczej na trzecim miejscu w tabeli PlusLigi.

– Pierwszy set był dla nas dosyć łatwy, goście popełnili sporo błędów, przez co ułatwili nam zadanie. Od drugiego seta to się zmieniło, a ostatecznie mecz był bardzo długi. Byliśmy jednak na to gotowi, gdyż ostatnio trenujemy bardzo ciężko. Nie wiem dokładnie, co stało się w trzeciej partii. Uprościliśmy naszą grę, chyba myśleliśmy, że łatwo wygramy to spotkanie 3:0. Pierwszy raz od dawna przegraliśmy końcówkę seta, więc może lepiej czasem przegrać, żeby ostatecznie wygrać i zachować koncentrację na przyszłość – powiedział po spotkaniu rozgrywający ONICO, Antoine Brizard.

W meczu rozgrywanym w stołecznej hali COS Torwar nie zagrał kontuzjowany atakujący Czarnych, Michał Filip, który w poprzednich sezonach bronił barw stołecznej drużyny. Były zawodnik warszawskiej ekipy pojawił się jednak w stolicy, gdzie został oficjalnie przywitany przez władze i kibiców ONICO Warszawa.

Wojna w Radomiu

Teraz przed siatkarzami ONICO Warszawa prawdziwy mecz o wszystko. Ekipę Stephane’a Antigi czeka starcie na arcytrudnym terenie – hala MOSiR w Radomiu słynie z ograniczonej przestrzeni i najgłośniejszych kibiców w całej PlusLidze. Drużyna z Warszawy zapowiada jednak prawdziwą wojnę. – Spotkanie w Radomiu będzie jeszcze trudniejsze niż to z Cuprum Lubin. Gospodarzy będzie wspierać wielu kibiców, a hala MOSiR jest dość specyficzna. Mecz w Radomiu będzie na wagę złota. Zagraliśmy kapitalny sezon i nie pogodzę się z tym, jeśli nie wejdziemy do najlepszej szóstki – powiedział Damian Wojtaszek.

Piątkowy mecz to również spore wyzwanie dla gospodarzy. Aktualnie radomianie plasują się na ósmej pozycji w tabeli PlusLigi, a ze znajdującym się na dziewiątym miejscu Cuprum Lubin wygrywają tylko stosunkiem wygranych i przegranych setów. Dla Czarnych stawką meczu z ONICO będzie więc utrzymanie się w czołowej ósemce ligi oraz udział w meczu o siódmą lokatę tegorocznych rozgrywek.

Spotkanie Cerrad Czarni Radom – ONICO Warszawa odbędzie się w piątek 13 kwietnia o godzinie 18:00 w hali MOSiR w Radomiu. Transmisja meczu dostępna będzie na antenie telewizji Polsat Sport. Zachęcamy także do śledzenia materiałów w oficjalnych mediach klubowych ONICO Warszawa.