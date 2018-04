Mateusz Janikowski nowym zawodnikiem ONICO Warszawa

Mateusz Janikowski urodził się 5 maja 1999 roku i mierzy 200 cm wzrostu. Jest wychowankiem KS Metro Warszawa, do którego trafił już w szóstej klasie szkoły podstawowej. W sezonach 2014/2015 i 2015/2016 występował w barwach AZS-u Politechniki Warszawskiej w rozgrywkach Młodej Ligi. Po krótkim epizodzie w SMS-ie Spała zawodnik powrócił do stolicy, gdzie był podstawowym przyjmującym w seniorskiej, drugoligowej drużynie Metra. W marcu 2016 roku Janikowski został wybrany MVP turnieju Trofeo Internazionale Businello, w którym triumfował wraz z reprezentacją Polski kadetów. W przyszłym sezonie przyjmujący będzie występował w barwach ONICO z numerem 17.

– To dla mnie duże wyróżnienie a zarazem wielkie wyzwanie. Cieszę się, że od nowego sezonu będę mógł rozwijać się na parkietach PlusLigi i trenować pod okiem jednego z najlepszych przyjmujących w historii siatkówki, jakim bez wątpienia był Stephane Antiga. Zarówno on, jak i Paweł Zagumny obdarzyli mnie dużym zaufaniem i mam nadzieję, że już niedługo zacznę spłacać zaciągnięty u nich dług swoją postawą na boisku – powiedział nowy przyjmujący stołecznego zespołu.

– Cieszymy się, że do naszego zespołu dołącza jeden z najzdolniejszych siatkarzy młodego pokolenia, młodzieżowy reprezentant kraju, a do tego warszawiak. Mateusz miał już okazję z nami trenować, uważnie obserwował go Stephane Antiga i wspólnie uznaliśmy, że ma duży potencjał by rozwinąć się w Warszawie i być wartością dodaną dla ONICO. Przed nim jeszcze wiele pracy, ale jestem przekonany, że w przyszłości ten transfer zaprocentuje zarówno na korzyść klubu, jak i samego zawodnika – powiedział dyrektor sportowy ONICO Warszawa, Paweł Zagumny.