Siatkówka. PGE Skra lepsza od ONICO na finiszu rundy zasadniczej

W rozgrywkach 2017/2018 PGE Skra Bełchatów zwyciężała ONICO Warszawę trzy razy – w pierwszej części sezonu zasadniczego 3:0, w półfinale Pucharu Polski 3:0 i na finiszu fazy zasadniczej, w środę 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:16).

Bełchatowianie pokonali gospodarzy w ataku (56 procent skuteczności do 44), przyjęciu (49 procent do 44) i w asach serwisowych (7:5). W podstawowych elementach siatkarskich drużyna z Warszawy lepsza była tylko w bloku (8:5). Popełniła również więcej błędów – 33 do 28.

Grzegorz Łomacz w szeregach swojego zespołu postawił na równomierny rozkład ataku i to się opłaciło – Mariusz Wlazły zdobył 18 punktów, Srećko Lisinac i Bartosz Bednorz 12, a Milad Ebadipour oraz Karol Kłos 11. Po stronie gości tylko Nikola Gjorgiew i Wojciech Włodarczyk uzyskali dwucyfrową zdobycz punktową – kolejno 16 i 10.

Dzięki temu zwycięstwu Skra umocniła się na 2. miejscu w lidze. ONICO z 54 punktami wciąż nie jest pewne awansu do medalowej części play-off.