Powtórzyć wynik z Podpromia

Zrehabilitować się za Jastrzębie

W meczu poprzedniej kolejki ONICO Warszawa uległo na wyjeździe Jastrzębskiemu Węglowi 1:3. W czwartej partii wywalczenie tie-breaka było na wyciągnięcie ręki, jednak ostatecznie to gospodarze zdobyli komplet punktów. Teraz siatkarze z Warszawy zapowiadają powrót na właściwe tory.

– Szkoda, ponieważ mieliśmy szansę urwać punkt lub dwa w meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem, jakim jest Jastrzębski Węgiel. Mecz pokazał jednak, że nie grając na najwyższym poziomie, ale walcząc do samego końca, jesteśmy w stanie konkurować z drużyną grającą w Lidze Mistrzów – powiedział kapitan ONICO, Andrzej Wrona.

Pięć spotkań do awansu

Do zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi zostały jedynie cztery kolejki. Warszawianie odnieśli do tej pory osiemnaście zwycięstw i ponieśli siedem porażek, dzięki czemu z pięćdziesięcioma jeden punktami plasują się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Podopieczni trenera Antigi mają jednak do rozegrania zaległe spotkanie z PGE Skrą Bełchatów. Najbliższy rywal stołecznej drużyny, Asseco Resovia Rzeszów, plasuje się zaledwie jedną pozycję niżej niż ONICO Warszawa. W dwudziestu sześciu spotkaniach rzeszowianie wygrali szesnaście razy i łącznie zdobyli czterdzieści osiem punktów.

Sytuacja rywala

W ostatnich kolejkach forma rzeszowian trochę faluje. W poprzednich tygodniach podopieczni Andrzeja Kowala odnieśli zwycięstwa z Łuczniczką Bydgoszcz, Cuprum Lubin i Jastrzębskim Węglem, natomiast ulegli radomianom, olsztynianom i gdańszczanom. W marcu Asseco Resovia Rzeszów zmierzyła się również w półfinale Pucharu CEV z Biełgorie Biełgorodem. Drużyna z Podkarpacia musiała jednak uznać wyższość Rosjan, z którymi dwukrotnie przegrała 0:3.

Trzy punkty wywiezione z Rzeszowa

1 grudnia w pierwszym meczu przeciwko Asseco Resovii Rzeszów stołeczni siatkarze pokonali gospodarzy 3:0. Drużyna Stephane’a Antigi zaliczyła znakomity występ i w zaledwie półtorej godziny pokonała rzeszowian. MVP spotkania został rozgrywający warszawian, Antoine Brizard. Niedługo po tym meczu doszło do zmiany na stanowisku trenera rzeszowian. Porażka z ONICO Warszawa kosztowała trenera Roberta Serniottiego posadę szkoleniowca Asseco, a w jego miejsce powrócił Andrzej Kowal.

– W trakcie spotkania byłem bardzo zmotywowany i chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Nie spodziewałem się jednak, że to potoczy się tak szybko. Kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. Decydujące były zagrywka i przyjęcie. U nas to dobrze funkcjonowało, odrzuciliśmy przeciwnika od siatki i mogliśmy grać to, co potrafimy. Może rywale zaczęli trzeciego seta bardziej przybici, ale my byliśmy jeszcze bardziej zmotywowani. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy wyjść jeszcze bardziej zmobilizowani i to zrobiliśmy – powiedział po spotkaniu libero stołecznej drużyny, Damian Wojtaszek.

Powtórzyć wynik z Podpromia

Do rewanżowego meczu dojdzie w niedzielę 25 marca w warszawskiej hali COS Torwar. Spotkanie ONICO Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów rozpocznie się o godzinie 20:00. Wejścia i kasy Torwaru zostaną otwarte półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem. Najmłodszych kibiców ONICO zapraszamy do Strefy Małego Kibica przygotowanej przez Fundację ONICO. Partnerem meczu jest dzielnica Ursus. Zawodników w siatkarskiej eskorcie wyprowadzą siatkarscy adepci z Klubu Sportowego UKS Iskra Warszawa.