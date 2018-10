Siatkówka. Michał Kubiak komentuje słowa ojca: "Każdy ojciec obawia się o zdrowie swoich dzieci"

Polska kadra obroniła złoto mistrzostw świata. Szczególne emocje wzbudzał występ Michała Kubiaka, kapitana reprezentacji, który w czasie turnieju najpierw zmagał się z zatruciem pokarmowym, a następnie gorączką. Mimo to przyjmujący pauzował tylko w spotkaniu z Argentyną, występując od tego momentu w każdym spotkaniu do końca siatkarskiego mundialu.

Jego obecność w drużynie mimo choroby była przedmiotem wielu dyskusji. Przechodząc przez mix zone, w której odbywały się pomeczowe rozmowy, zawodnik tłumaczył swoją niedyspozycję. W pewnych momentach nie mógł mówić, dlatego odmawiał udzielania dłuższych wywiadów.

Jarosław Kubiak: „Michał w zasadzie powinien zostać hospitalizowany”

W wywiadzie udzielonym „Przeglądowi Sportowemu” ojciec Michała Kubiaka, Jarosław, wyraził obawę co do zajęcia się stanem zdrowia jego syna w czasie mistrzostw świata. - Michał w zasadzie powinien zostać hospitalizowany. Obym się mylił, ale obawiam się, że niedługo możemy dowiedzieć się, ile tak naprawdę kosztowało go granie w tych meczach i wywalczenie złotego medalu. Już wcześniej wiedziałem, że coś jest nie tak. Po zakończeniu pierwszej fazy rozgrywek udzieliłem wywiadu, w którym wyraziłem zdziwienie, że mój syn nie był oszczędzany podczas meczu z Finlandią – tłumaczył.

- Uważam, że gdy trener dostaje informacje, że jego zawodnik jest chory, powinien reagować. Powinno być tak, że grają zdrowi. Należy zachowywać zdrowy rozsądek, a nie wychodzić z założenia, że liczy się tylko wynik, a jeśli z gladiatorem będzie bardzo źle, to później weźmiemy sobie nowego – dodał Jarosław Kubiak.

„Jan Sokal to jeden z najlepszych lekarzy, jakich znam”

Za zdrowie polskiej reprezentacji od lat odpowiada lekarz kadry, Jan Sokal. Michał Kubiak pytany o to, kto podejmował decyzje odnoszące się do możliwości występu danego reprezentanta w meczu, nie chciał udzielić odpowiedzi. W kuluarach mówiło się jednak, że były to indywidualne decyzje każdego z graczy.

- Jan Sokal to jeden z najlepszych lekarzy, jakich znam i ufam mu w stu procentach – mówi w Sport.pl podwójny mistrz świata, Michał Kubiak. - Nie komentuję wywiadów innych osób, w tym mojego ojca. Każdy ma prawo do własnego zdania i trzeba je uszanować. Z mojej strony tyle. Każdy ojciec obawia się o zdrowie swoich dzieci, szczególnie znając przeszłość ich problemów zdrowotnych – dodaje przyjmujący polskiej kadry.

