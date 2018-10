MŚ siatkówka. Vital Heynen oddał swój złoty medal

Vital Heynen zdradził, że złożył obietnicę na pocz±tku swojej pracy w reprezentacji Polski. Teraz j± spełnił.

- Gdy w lutym spotkali¶my się w gabinecie u prezesa Kasprzyka obiecałem mu złoty medal. Tak było prezesie? - powiedział Heynen. Kasprzyk kiwn±ł głow±, po czym Belg podszedł do niego i zawiesił mu na szyi swój złoty medal. - Stało się to szybciej, niż s±dzili¶my - stwierdził Heynen.

Sytuacja miała miejsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej po powrocie Polaków do kraju poł±czonej z przywitaniem złotej kadry. Szef PZPS nawet nie zd±żył podziękować Heynenowi, który zacz±ł przemawiać dalej.

Heynen zdradził, że o sile reprezentacji Polski przekonał się w pi±tek po meczu z Włochami.

- W pi±tek wieczorem, kiedy rozbili¶my Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili, jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do pi±tku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna.

