MŚ siatkówka. Siatkarze wrócili do kraju. Vital Heynen podsumował turniej jednym słowem

Kilka minut po 17:30 siatkarze wyl±dowali w Warszawie. Pierwotnie mieli wrócić kilka godzin wcze¶niej, ale wózek uszkodził samolot, którym mieli lecieć.

- Wiecie, że nie mówię po polsku, ale okre¶lę jednym słowem to, co się działo. Nieprawdopodobne - powiedział Heynen, wypowiadaj±c to ostatnie słowo po polsku. Przed finałem Heynen złożył obietnicę polskim kibicom. Powiedział, że po mistrzostwach ¶wiata nauczy się języka polskiego.

- Dziękuję za wasze wsparcie z Warnie i Turynie. Mamy najlepsz± drużynę na ¶wiecie. Zawsze jeste¶cie najlepszymi kibicami. Dziękuję.

- Nie spodziewali¶my się, że będzie aż tylu ludzi. Dziękujemy z całego serca - powiedział kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak. Grać dla was wszystkich to jest niesamowite, móc reprezentować barwy naszego kraju, wiedz±c, że nas wspieracie. Mam nadzieję, że będziemy w tym samym miejscu za dwa lata, jak przyjedziemy z Tokio.

Największ± owację dostał oczywi¶cie Bartosz Kurek, MVP turnieju i bohater decyduj±cych spotkań. - SpóĽnili¶my się parę godzin, ja się spóĽniłem cztery lata. Już jestem na tej imprezie. Jak wjechać, to od razu z buta. Jak i¶ć na wojnę, to z tymi chłopakami i z wami - podziękował Kurek. Odniósł się do tego, że cztery lata temu nie było go w kadrze na wygrane przez Polaków M¦ 2014 ze względu na konflikt z ówczesnym selekcjonerem Stephanem Antig±.

Fabian Drzyzga: - Przepraszamy za nasze spóĽnienie na spotkanie z wami. Dziękujemy za wsparcie i oby polska siatkówka nadal trzymała się tak dobrze.

Jakub Kochanowski: - Dzień dobry. Chciałbym podziękować za to, że jeste¶cie z nami. Że towarzyszyli¶cie z nami w trakcie tego turnieju. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również się tutaj spotkamy.

Dawid Konarski: - Dzień dobry. Dziękuję bardzo za to, że tak licznie przyszli¶cie nas powitać. Oby nie po raz pierwszy i ostatni. Do zobaczenia za dwa lata, widzimy się po Tokio.

Aleksander ¦liwka: - Cieszę się bardzo, że nasza drużyna na tym turnieju dorównała kibicom. Mamy najlepsz± drużynę i kibiców. Dziękujemy bardzo za wsparcie.

Paweł Zatorski: - Przepraszam za mój głos. Przygotowali nam zimnego szampana i gardła nas bol±. Darłem się jak głupi po każdym punkcie. Cieszymy się, że wracamy do Polski, do rodzin. W końcu może do nas dotrze to, co zrobili¶my.

Piotr Nowakowski: - B±dĽcie z nami, a my będziemy najlepsi dla was.