"Wózek uszkodził samolot, który miał zabrać siatkarzy do Warszawy".

tomekgaz 2 godziny temu Oceniono 23 razy 17

Szkoda, że nie zagrał Premier Morawiecki. On we wszystkim jest najlepszy i we wszystkim brał udział. Niestety chyba kto¶ mu powiedział, że będzie grał z jakim¶ "libero" a on przecież nie będzie w jednej drużynie z liberałami.