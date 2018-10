Robert Lewandowski pogratulował siatkarzom sukcesu

krowiak_podwiniety 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

HAHAHA lewy w tydzień więcej zarabia niż reprezentacja Polski w siatkówkę wzięła za zdobycie mistrzostwa ¶wiata HAHAHA z jednej strony ¶ciska mu grzdyla że to siatkarza a nie kopacze zdobyli mistrzostwo ¶wiata, ale z drugiej strony ¶mieje się w duchu że takie pieni±dze jakie s± w siatkówce to on babci klozetowej zostawia jako napiwek za sprz±tanie kibla po jego ¶mierdz±cym g*o*w*n*i*e