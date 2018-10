Giba pod wrażeniem gry Polaków. Heynen, Kurek i Kubiak chwaleni przez legendę brazylijskiej siatkówki

41-latek był przede wszystkim pod ogromnym wrażeniem pracy wykonanej przez Vitala Heynena. - On zmienił historię. Jeżeli wygrywasz, to znaczy, że masz rację. Gdyby co¶ poszło Ľle, to pojawiłby się do niego pretensje. On jednak wiedział co robi, dokonuj±c takich, a nie innych wyborów. Wiedział co robi m.in. wtedy, gdy w ciemno stawiał na Bartosza Kurka - przyznał legendarny Brazylijczyk w rozmowie z "Polsatem Sport".

>> Wiadomo, ile reprezentacja Polski otrzymała za triumf w mistrzostwach. Bardzo niska kwota

Były reprezentant Brazylii, która w finale mistrzostw ¶wiata drugi raz z rzędu musiała uznać wyższo¶ć reprezentacji Polski, był również zachwycony gr± Kurka, którego wcze¶niej, szczególnie na pocz±tku turnieju, krytykował. - Jestem dumny z tego, że cały czas naciskałem i go podkręcałem. Wiedziałem, że on może dać z siebie dużo więcej i powiedziałem mu o tym wszystkim przed wręczeniem nagrody dla najlepszego zawodnika mistrzostw. Zdradziłem mu, że dawałem mu na pocz±tku słabsze noty specjalnie, na co on stwierdził, że chciał mnie za to zabić - dodał rozbawiony Giba.

>> Kapitan reprezentacji Brazylii, Bruno Rezende: Polska zasłużyła na zwycięstwo. Była lepsza, najlepsza

Siatkarz, który przez 17 lat reprezentował barwy Canarinhos pochwalił także Michała Kubiaka. - To był prawdziwy lider polskiej kadry. Wzi±ł j± za rękę i prowadził.