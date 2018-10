Kapitan reprezentacji Brazylii, Bruno Rezende: Polska zasłużyła na zwycięstwo. Była lepsza, najlepsza

- Polska zasłużyła na zwycięstwo, patrz±c na to, jak grała na całym turnieju i jak zagrała w finale przeciwko nam - przyznał kapitan Brazylijczyków, Bruno Rezende, znany jako Bruninho. - Nasi rywale sprawili nam mnóstwo kłopotów, popisywali się przemy¶lanymi atakami, które wpędzały nasz± obronę w kryzys. Przykro mi, ale Polacy zasłużyli na wygran±. Jeste¶my trochę sfrustrowani, bo kiedy przegrywasz w finale to tak jest. Wiem jednak, że ta grupa zrobiła razem dużo wspaniałych rzeczy, zwłaszcza kiedy tego od nich nie oczekiwano. To co¶, co napawa nas dum±. Mam nadzieję, że uda nam się zawsze wprowadzać Brazylię na pierwsze miejsca.

- Mogli¶my wygrać pierwszego seta, gdyby¶my lepiej prezentowali się w zagrywce i wykorzystali kilka ataków więcej, ale nie mogę powiedzieć, że mogli¶my wygrać cały mecz. Polska była po prostu lepsza, najlepsza. Gratulacje - zakończył 32-latek.

- To lato było dla nas naprawdę trudne. Kiedy przegrywasz 0:3 z tak graj±c± drużyn± zawsze ciężko jest sobie z tym poradzić. Cieszę się jednak, że Brazylia znalazła się znowu w finale. Na Mistrzostwach ¦wiata drużyny po przeciwnej stronie siatki się zmieniaj±, a my zawsze tam jeste¶my. Do bardzo dobra rzecz. Nie ma chyba innej drużyny na ¶wiecie, której udało się co¶ takiego zrobić - powiedział natomiast Wallace de Souza, atakuj±cy reprezentacji Brazylii cytowany przez portal "pzps.pl".

Grę i sukces Polaków chwalili nie tylko zawodnicy rywali, ale także trener, Renan dal Zotto. Kiedy przegrywasz w finale zawsze ciężko jest to przetrawić. Polska naprawdę zasługiwała na tytuł. Zagrali niesamowity mecz. Dla nas to gorzka pigułka do przełknięcia, ale trochę spokoju daje mi ¶wiadomo¶ć, że moi zawodnicy dali z siebie wszystko. Przegrali¶my z drużyn± która grała na naprawdę wysokim poziomie. Zmieniali¶my, próbowali¶my ryzykować na zagrywce, ale polskiego zespołu nie ruszało naprawdę nic - przyznał selekcjoner Canarinhos.