Renan Dal Zotto, trener Brazylii: Michał Kubiak nas denerwował, nie mogliśmy go zatrzymać

miyatoto godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Przegrali, bo zabrakło u nich dwóch podstawowych - kontuzjowanych zawodników ?

Ok. Tylko że u nas zabrakło z tego samego powodu Mateusza Miki, który w finale M¦ cztery lata temu, niemal sam pogr±żył Brazylijczyków.

Co by było, gdyby byl zdrowy i na lewym skrzydle zagrałby zamiast Szalpuka ?

RzeĽ niewini±tek ?