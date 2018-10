Wpadka organizatorów podczas dekoracji reprezentacji Polski

"Bez podium, bez hymnu, za to po schodach", "Jakie¶ schody, zero dekoracji dla trenerów, bez hymnu" - to tylko niektóre krytyczne komentarze, które w niedzielę pojawiły się w mediach po tym, jak Polska obroniła tytuł siatkarskich mistrzów ¶wiata, pokonuj±c 3:0 Brazylię.

Ceremonia już od pocz±tku przebiegała w do¶ć dziwny sposób. Kapitan biało-czerwonych, Michał Kubiak, najpierw otrzymał puchar, jeszcze przed oficjaln± czę¶ci± ceremonii, by póĽniej otrzymać go jeszcze raz. Realizator przez przypadek zdradził do kogo trafi± nagrody indywidualne, zanim te zostały rozdane. Nagród i medali podczas oficjalnej ceremonii nie otrzymali trenerzy i członkowie sztabów reprezentacji.

Poza brakiem dekoracji trenerów, zabrakło także wielu innych rzeczy, m.in.... podium, na którym mogliby stan±ć zwycięzcy. Zamiast tego, siatkarze musieli i¶ć po schodach. Dodatkowo organizatorzy nie mieli przygotowanego hymnu Polski, który powinien zabrzmieć w gło¶nikach podczas ceremonii.

Wpadki podczas ceremonii wręczenia pucharu za mistrzostwo ¶wiata były dopełnieniem ogólnego, bardzo kontrowersyjnego obrazu, jaki pozostawi po sobie turniej we Włoszech i Bułgarii. Wcze¶niej mnóstwo krytyki wzbudzał bowiem także terminarz, czy losowanie zespołów bior±cych udział w trzeciej fazie turnieju.