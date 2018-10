Wymowny wpis Piotra Nowakowskiego. ?Dziękuję wszystkim za podłożenie?

- Co my że¶my tu od…walili, to aż brak słów! Jeste¶my! Mistrzami! ¦wiata! Znowu! – napisał na Twitterze Nowakowski po niedzielnym finale siatkarskich M¦. – No i dziękuję wszystkim za podłożenie! Mega – dodał.

30-letni ¶rodkowy nawi±zał w ten sposób do zarzutów, jakimi obarczano reprezentację Serbii po meczu w drugiej fazie M¦. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia przegrała wówczas z Polsk± 0:3, prezentuj±c się fatalnie. W mediach, a także w¶ród kibiców pojawiło się dużo głosów mówi±cych o tym, że Serbowie „podłożyli się” Polakom, by unikn±ć trudniejszego rywala w kolejnym etapie turnieju.

Po drugim meczu z Serbami (trzecia faza M¦), również wygranym przez Polaków, Nowakowski w swoim stylu mówił, że „w końcu i tak sięgniemy po złoto, bo wszyscy nam się podłoż±”. Ani Amerykanie, ani Brazylijczycy tego nie zrobili, ale złoto w ręce siatkarzy Heynena i tak trafiło.