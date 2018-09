Kurek i wszystko jasne? Nie, nie, świeciły też inne gwiazdy [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.

Piotr Nowakowski 5

W ataku 2/3, jeden as, tym razem bez punktowego bloku. Klasa. Podkre¶lona tytułem najlepszego ¶rodkowego imprezy.

Bartosz Kurek 6

20/29 – 69 proc. skuteczno¶ci ataku. Czy trzeba pisać więcej? Trzeba! Bo były jeszcze dwa asy serwisowe i dwa punktowe bloki. To był popis najlepszego w tej chwili siatkarza ¶wiata, MVP mundialu.

Artur Szalpuk 6-

W ataku bardzo solidne 53 proc. skuteczno¶ci (8/15). A przyjęcie znakomite. Brazylijczycy skierowali w niego 16 zagrywek, on się nie pomylił, zanotował 62 proc. pozytywnego odbioru. Dzień po tym jak rozstrzeliwali go Amerykanie, pokazał, że umie wszystko, że jest zawodnikiem kompletnym. A propos – dwa punkty dorzucił blokiem, a choć nie zanotował asa serwisowego, to swoimi floatami męczył Brazylijczyków; przy 13 serwisach nie pomylił się nawet raz.

Fabian Drzyzga 6-

Wielki spokój, pewno¶ć, prawdziwy lider. Do tego aż trzy punkty blokiem, najwięcej w drużynie.

Michał Kubiak 6-

W ataku 48 proc. skuteczno¶ci (10/21), w obronie ¶wietny, w przyjęciu raz ustrzelony, ale wzi±ł na siebie najwięcej piłek ze wszystkich naszych zawodników (23) i w sumie miał ¶wietne 70 proc. pozytywnego przyjęcia. W finale bez asa, ale z dwoma blokami. Kapitan zasłużenie odebrał nagrodę dla najlepszego przyjmuj±cego mistrzostw.

Jakub Kochanowski 5

Znów dał bardzo dobr± zmianę Mateuszowi Bieńkowi. W ataku 2/3, do tego as serwisowy. Blokiem nie punktował, ale ważne wybloki były.

Mateusz Bieniek 4+

W drugim secie zmieniony przez Kochanowskiego. Atakował dwa razy, zdobył jeden punkt. Jeden dorzucił blokiem. Na zagrywce tym razem trochę słabiej – sze¶ć prób, dwa błędy, bez asa.

Paweł Zatorski 6-

Przyj±ł 15 zagrywek, jednej nie dał rady odebrać. Ale miał aż 75 proc. pozytywnego przyjęcia. W decyduj±cej fazie turnieju był ¶wietny. Dzięki temu dostał nagrodę dla najlepszego libero mistrzostw.

Pozostali nie grali albo grali za mało, by ich ocenić.

