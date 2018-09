MŚ siatkówka. Polska - Brazylia. Emocjonalny wpis Wlazłego

Polacy obronili tytuł mistrzowski sprzed czterech lat. Wtedy podpor± kadry był wła¶nie Wlazły. Były reprezentant Polski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na Instagramie.

"JESTE¦MY MISTRZAMI ¦WIATA!!! Wej¶ć na szczyt jest ciężko, ale zostać jeszcze ciężej!!! Drużyna miała pod górkę, ale powstała i stała się jeszcze mocniejsza. Panowie Mistrzowie, dla mnie jest to ogromne szczę¶cie i nie wiem, jak opisać uczucie, które jest teraz we mnie. OGROMNY SZACUNEK I WIELKIE GRATULACJE!!! WIARA I WALKA DO KOŃCA" - napisał Wlazły.

Brazylię taranował buldożer Bartosz Kurek. Polski orzeł rozszarpał kanarka i znów jest w niebie. To był wspaniały turniej naszej odrodzonej drużyny!

Bartosz Kurek MVP turnieju! Piotr Nowakowski i Michał Kubiak w najlepszej drużynie